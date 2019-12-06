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Расплакавшийся Том Холланд спас Человека-паука от выхода из фильмов Marvel

06 декабря 2019 07:04
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Некоторое время назад Disney и Sony спорили о разделении доходов, полученных за фильмы о Человеке-пауке. Этот персонаж мог покинуть Кинематографическую вселенную Marvel (КВМ), но ситуацию спас пьяный Том Холланд. 

Как сообщает IndieWire, когда актёр узнал, что третьего фильма о Человеке-пауке, вероятно, не будет, он был морально опустошён. Однако Холланд всё равно хотел поблагодарить генерального директора The Walt Disney Роберта Айгера за предоставленную возможность сыграть этого супергероя. 

Расплакавшийся Том Холланд спас Человека-паука от выхода из фильмов Marvel-1

Фото: instagram.com/tomholland2013 

Том узнал электронную почту Айгера, отправил ему сообщение и получил ответное, в котором директор Disney предложил попозже созвониться. Через два-три дня, когда Холланд был в баре, ему позвонил Роберт. Актёр был немного пьян, но всё равно решился ответить на звонок. 

Во время разговора нетрезвый Том расплакался и сказал, что ему очень грустно из-за того, что его персонаж будет удалён из КВМ. По словам Холланда, он был очень эмоционален, поскольку понимал, что всё подходит к концу. 

Расплакавшийся Том Холланд спас Человека-паука от выхода из фильмов Marvel-4

Фото: instagram.com/tomholland2013 

В итоге Disney и Sony всё же договорились о выпуске третьего фильма про Человека-паука. Выход новой части запланирован на 16 июля 2021 года. 

Ранее мы рассказывали о том, какой творческий путь проделал Том Холланд до того, как получил роль Питера Паркера.

Что о новом Человеке-пауке думали другие актёры – читайте здесь

# Звезды # калейдоскоп # Том Холланд # Роберт Айгер

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