Расплакавшийся Том Холланд спас Человека-паука от выхода из фильмов Marvel
Некоторое время назад Disney и Sony спорили о разделении доходов, полученных за фильмы о Человеке-пауке. Этот персонаж мог покинуть Кинематографическую вселенную Marvel (КВМ), но ситуацию спас пьяный Том Холланд.
Как сообщает IndieWire, когда актёр узнал, что третьего фильма о Человеке-пауке, вероятно, не будет, он был морально опустошён. Однако Холланд всё равно хотел поблагодарить генерального директора The Walt Disney Роберта Айгера за предоставленную возможность сыграть этого супергероя.
Фото: instagram.com/tomholland2013
Том узнал электронную почту Айгера, отправил ему сообщение и получил ответное, в котором директор Disney предложил попозже созвониться. Через два-три дня, когда Холланд был в баре, ему позвонил Роберт. Актёр был немного пьян, но всё равно решился ответить на звонок.
Во время разговора нетрезвый Том расплакался и сказал, что ему очень грустно из-за того, что его персонаж будет удалён из КВМ. По словам Холланда, он был очень эмоционален, поскольку понимал, что всё подходит к концу.
Фото: instagram.com/tomholland2013
В итоге Disney и Sony всё же договорились о выпуске третьего фильма про Человека-паука. Выход новой части запланирован на 16 июля 2021 года.
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