Нашивка в виде Шрека. Шесть интересных деталей фильмов, которые сложно заметить
Как часто вы пересматриваете свои любимые фильмы или мультфильмы? Много лет назад, когда интернет ещё был чем-то особенным, людям приходилось покупать кассеты и диски с кинокартинами. В те времена многие пересматривали свои любимые фильмы.
Теперь интернет есть почти у всех, поэтому можно смотреть новые сериалы, мультфильмы и фильмы онлайн круглосуточно. Однако в этом случае легко пропустить мелкие детали или «пасхалки», которые создатели кинокартин добавляют в свои произведения. Мы нашли множество секретов в популярных фильмах и мультфильмах. И вот шесть самых интересных деталей.
Перчатка Таноса
В фильме «Тор: Рагнарёк» Хела утверждает, что перчатка поддельная, едва взглянув на неё. Если присмотреться, отличия действительно заметны. Однако так быстро понять, что это не артефакт, а лишь бутафория, помогает его «праворукость». Оригинальную перчатку Танос носил на левой руке.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Mernes
Фото: кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»
Нашивка в виде Шрека
Не сразу можно заметить, что вместо орденов и медалей, которые полагается носить генералу, Воякер предпочитает отдать должное главному герою мультфильма «Шрек». Если судить по нашивке, после окончания своей истории Шрек подался в армию и прошёл через множество битв, о чём говорит его шрам. Шутка.
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Фото: кадр из мультфильма «Монстры против пришельцев»
Фото: кадр из мультфильма «Монстры против пришельцев»
Спасение собаки
В конце первой части «Джона Уика» главный герой забирает собаку. Можно было подумать, что Джону просто захотелось завести себе друга. Однако если присмотреться к надписи, становится понятно, что пса должны были усыпить. Выходит, Уик спас собаку.
Фото: кадр из фильма «Джон Уик»
Фото: reddit.com/user/lanyhey
Шрам от пули
В конце первой части фильма «Мачо и ботан» Грег Дженко закрывает своего напарника от пули и оказывается ранен в плечо. В сиквеле на плече Дженко можно заметить шрам от зажившей раны.
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Фото: reddit.com/user/Macbeefy
Маленькая промашка
В мультфильме «Атлантида: Затерянный мир» в аквариуме за спиной Майло проплывают коелаканты. В кинокартине действие происходит в 1914 году, а эти рыбы считались вымершими до 1938 года.
Фото: reddit.com/user/MissBarker93
Тони Старк настоящий гений
Раз уж мы начали с фильма Marvel, то закончим кинокартиной из той же вселенной. Помните, как в «Железном человеке» Обадайя просит уменьшить дуговой реактор? Стейн убеждает учёного, что это возможно, ведь Тони собрал мини-реактор, сидя в яме. Из металлолома. Но учёный не смог. А к фильму «Первый мститель: Противостояние» у Старка есть реактор, помещающийся в часы.
Фото: reddit.com/user/SkepticalSpaghetti
Кстати, ранее мы рассказывали о деталях, которые легко пропустить в фильмах «Матрица» и «Бойцовский клуб».
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