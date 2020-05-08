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Нашивка в виде Шрека. Шесть интересных деталей фильмов, которые сложно заметить

08 мая 2020 14:49
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Как часто вы пересматриваете свои любимые фильмы или мультфильмы? Много лет назад, когда интернет ещё был чем-то особенным, людям приходилось покупать кассеты и диски с кинокартинами. В те времена многие пересматривали свои любимые фильмы. 

Теперь интернет есть почти у всех, поэтому можно смотреть новые сериалы, мультфильмы и фильмы онлайн круглосуточно. Однако в этом случае легко пропустить мелкие детали или «пасхалки», которые создатели кинокартин добавляют в свои произведения. Мы нашли множество секретов в популярных фильмах и мультфильмах. И вот шесть самых интересных деталей. 

Перчатка Таноса 

В фильме «Тор: Рагнарёк» Хела утверждает, что перчатка поддельная, едва взглянув на неё. Если присмотреться, отличия действительно заметны. Однако так быстро понять, что это не артефакт, а лишь бутафория, помогает его «праворукость». Оригинальную перчатку Танос носил на левой руке. 

Нашивка в виде Шрека. Шесть интересных деталей фильмов, которые сложно заметить-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Mernes 

Нашивка в виде Шрека. Шесть интересных деталей фильмов, которые сложно заметить-3

Фото: кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности» 

Нашивка в виде Шрека 

Не сразу можно заметить, что вместо орденов и медалей, которые полагается носить генералу, Воякер предпочитает отдать должное главному герою мультфильма «Шрек». Если судить по нашивке, после окончания своей истории Шрек подался в армию и прошёл через множество битв, о чём говорит его шрам. Шутка. 

Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»  

Нашивка в виде Шрека. Шесть интересных деталей фильмов, которые сложно заметить-6

Фото: кадр из мультфильма «Монстры против пришельцев» 

Нашивка в виде Шрека. Шесть интересных деталей фильмов, которые сложно заметить-8

Фото: кадр из мультфильма «Монстры против пришельцев» 

Спасение собаки 

В конце первой части «Джона Уика» главный герой забирает собаку. Можно было подумать, что Джону просто захотелось завести себе друга. Однако если присмотреться к надписи, становится понятно, что пса должны были усыпить. Выходит, Уик спас собаку. 

Нашивка в виде Шрека. Шесть интересных деталей фильмов, которые сложно заметить-11

Фото: кадр из фильма «Джон Уик» 

Нашивка в виде Шрека. Шесть интересных деталей фильмов, которые сложно заметить-13

Фото: reddit.com/user/lanyhey 

Шрам от пули 

В конце первой части фильма «Мачо и ботан» Грег Дженко закрывает своего напарника от пули и оказывается ранен в плечо. В сиквеле на плече Дженко можно заметить шрам от зажившей раны. 

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Нашивка в виде Шрека. Шесть интересных деталей фильмов, которые сложно заметить-16

Фото: reddit.com/user/Macbeefy 

Маленькая промашка 

В мультфильме «Атлантида: Затерянный мир» в аквариуме за спиной Майло проплывают коелаканты. В кинокартине действие происходит в 1914 году, а эти рыбы считались вымершими до 1938 года. 

Нашивка в виде Шрека. Шесть интересных деталей фильмов, которые сложно заметить-19

Фото: reddit.com/user/MissBarker93 

Тони Старк настоящий гений 

Раз уж мы начали с фильма Marvel, то закончим кинокартиной из той же вселенной. Помните, как в «Железном человеке» Обадайя просит уменьшить дуговой реактор? Стейн убеждает учёного, что это возможно, ведь Тони собрал мини-реактор, сидя в яме. Из металлолома. Но учёный не смог. А к фильму «Первый мститель: Противостояние» у Старка есть реактор, помещающийся в часы. 

Нашивка в виде Шрека. Шесть интересных деталей фильмов, которые сложно заметить-22

Фото: reddit.com/user/SkepticalSpaghetti 

Кстати, ранее мы рассказывали о деталях, которые легко пропустить в фильмах «Матрица» и «Бойцовский клуб».

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# Кино # калейдоскоп # Фотофакт

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