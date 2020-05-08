Нашивка в виде Шрека. Шесть интересных деталей фильмов, которые сложно заметить

Как часто вы пересматриваете свои любимые фильмы или мультфильмы? Много лет назад, когда интернет ещё был чем-то особенным, людям приходилось покупать кассеты и диски с кинокартинами. В те времена многие пересматривали свои любимые фильмы.

Теперь интернет есть почти у всех, поэтому можно смотреть новые сериалы, мультфильмы и фильмы онлайн круглосуточно. Однако в этом случае легко пропустить мелкие детали или «пасхалки», которые создатели кинокартин добавляют в свои произведения. Мы нашли множество секретов в популярных фильмах и мультфильмах. И вот шесть самых интересных деталей.

Перчатка Таноса

В фильме «Тор: Рагнарёк» Хела утверждает, что перчатка поддельная, едва взглянув на неё. Если присмотреться, отличия действительно заметны. Однако так быстро понять, что это не артефакт, а лишь бутафория, помогает его «праворукость». Оригинальную перчатку Танос носил на левой руке.