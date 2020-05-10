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Знает, что нельзя. Кошка придумала хитрость, чтобы сидеть за столом

10 мая 2020 09:09
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Женщина рассказала о хитрости, на которую идёт её кошка, чтобы сидеть за столом. Правда, в случае людей это бы не сработало.

Пользовательница Reddit пояснила, что запрещает своему питомцу сидеть за столом. На то есть две причины. Первая – кошка ворует еду сразу, как только отводишь от неё взгляд. Вторая – если этому созданию разрешить сидеть за столом, то скоро оно будет сидеть на столе.

Знает, что нельзя. Кошка придумала хитрость, чтобы сидеть за столом-1

Фото: instagram.com/torbiereese 

Однако кошка не сдаётся, она придумала хитрость. Каждый раз, когда автор истории смотрит на питомца, тот закрывает глаза. Представительница семейства кошачьих действует на основе догадки, что если она кого-то не видит, то этот кто-то не видит её. Проще говоря, питомец думает, что становится невидимым, когда закрывает глаза.

Знает, что нельзя. Кошка придумала хитрость, чтобы сидеть за столом-4

Фото: reddit.com/user/Terriere 

Впрочем, женщина терпеливо относится к проделкам кошки, даже несмотря на то, что недавно она украла кусок индейки прямо с тарелки.

И действительно, сложно не любить питомцев, когда они искренне привязываются к своим хозяевам.

Вы только взгляните, как нежно кошки и собаки смотрят на своих людей – здесь подробнее.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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