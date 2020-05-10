Знает, что нельзя. Кошка придумала хитрость, чтобы сидеть за столом

Женщина рассказала о хитрости, на которую идёт её кошка, чтобы сидеть за столом. Правда, в случае людей это бы не сработало.

Пользовательница Reddit пояснила, что запрещает своему питомцу сидеть за столом. На то есть две причины. Первая – кошка ворует еду сразу, как только отводишь от неё взгляд. Вторая – если этому созданию разрешить сидеть за столом, то скоро оно будет сидеть на столе.