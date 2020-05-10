Знает, что нельзя. Кошка придумала хитрость, чтобы сидеть за столом
Женщина рассказала о хитрости, на которую идёт её кошка, чтобы сидеть за столом. Правда, в случае людей это бы не сработало.
Пользовательница Reddit пояснила, что запрещает своему питомцу сидеть за столом. На то есть две причины. Первая – кошка ворует еду сразу, как только отводишь от неё взгляд. Вторая – если этому созданию разрешить сидеть за столом, то скоро оно будет сидеть на столе.
Фото: instagram.com/torbiereese
Однако кошка не сдаётся, она придумала хитрость. Каждый раз, когда автор истории смотрит на питомца, тот закрывает глаза. Представительница семейства кошачьих действует на основе догадки, что если она кого-то не видит, то этот кто-то не видит её. Проще говоря, питомец думает, что становится невидимым, когда закрывает глаза.
Фото: reddit.com/user/Terriere
Впрочем, женщина терпеливо относится к проделкам кошки, даже несмотря на то, что недавно она украла кусок индейки прямо с тарелки.
И действительно, сложно не любить питомцев, когда они искренне привязываются к своим хозяевам.
Вы только взгляните, как нежно кошки и собаки смотрят на своих людей – здесь подробнее.