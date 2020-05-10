Нашлось 38 лет спустя. Мужчине вернули кольцо, которое он потерял в другой стране

Новости США. Мужчина потерял кольцо выпускника и думал, что никогда не сможет его вернуть. Однако украшение нашло своего владельца через 38 лет. Как сообщает KSL.com, житель американского штата Юта Скотт Сандерс потерял своё кольцо в Германии. В 1982 году он снял украшение и положил его на диспенсер бумажных полотенец. Потом Сандерс ушёл, забыв своё кольцо. Однако 4 мая 2020 года Скотт получил украшение обратно.

Фото: Stuart Johnson / KSL TV

Оказывается, примерно 30 лет назад кольцо нашёл Дэн Томандер. Каким-то образом оно оказалось в парке в Нью-Джерси или Нью-Йорке, Томандер уже не помнит. Мужчина забрал кольцо и отдал его на хранение тестю. Не верила, что получится. Сотрудница ресторана нашла кольцо и вернула его владельцу Недавно тесть вернул украшение Дэну и предложил попытаться найти владельца, ведь теперь это сделать намного легче, чем раньше. Мужчина согласился с идеей и стал думать, как можно это сделать.

Фото: Stuart Johnson / KSL TV