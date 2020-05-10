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Нашлось 38 лет спустя. Мужчине вернули кольцо, которое он потерял в другой стране

10 мая 2020 07:49
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Новости США. Мужчина потерял кольцо выпускника и думал, что никогда не сможет его вернуть. Однако украшение нашло своего владельца через 38 лет. 

Как сообщает KSL.com, житель американского штата Юта Скотт Сандерс потерял своё кольцо в Германии. В 1982 году он снял украшение и положил его на диспенсер бумажных полотенец. Потом Сандерс ушёл, забыв своё кольцо. Однако 4 мая 2020 года Скотт получил украшение обратно. 

Нашлось 38 лет спустя. Мужчине вернули кольцо, которое он потерял в другой стране -1

Фото: Stuart Johnson / KSL TV 

Оказывается, примерно 30 лет назад кольцо нашёл Дэн Томандер. Каким-то образом оно оказалось в парке в Нью-Джерси или Нью-Йорке, Томандер уже не помнит. Мужчина забрал кольцо и отдал его на хранение тестю. 

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Недавно тесть вернул украшение Дэну и предложил попытаться найти владельца, ведь теперь это сделать намного легче, чем раньше. Мужчина согласился с идеей и стал думать, как можно это сделать. 

Нашлось 38 лет спустя. Мужчине вернули кольцо, которое он потерял в другой стране -4

Фото: Stuart Johnson / KSL TV 

Вскоре поиски привели Томандера к изучению ежегодных альбомов выпускников. Изучая фотографии молодых людей, Дэн увидел и владельца кольца. Далее мужчина начал выяснять, где Сандерс живёт и узнал, что это всего в 8 километрах от места, где живёт сын Дэна. Томандер связался со Скоттом, всё ему объяснил и вернул кольцо. 

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