Нашлось 38 лет спустя. Мужчине вернули кольцо, которое он потерял в другой стране
Новости США. Мужчина потерял кольцо выпускника и думал, что никогда не сможет его вернуть. Однако украшение нашло своего владельца через 38 лет.
Как сообщает KSL.com, житель американского штата Юта Скотт Сандерс потерял своё кольцо в Германии. В 1982 году он снял украшение и положил его на диспенсер бумажных полотенец. Потом Сандерс ушёл, забыв своё кольцо. Однако 4 мая 2020 года Скотт получил украшение обратно.
Фото: Stuart Johnson / KSL TV
Оказывается, примерно 30 лет назад кольцо нашёл Дэн Томандер. Каким-то образом оно оказалось в парке в Нью-Джерси или Нью-Йорке, Томандер уже не помнит. Мужчина забрал кольцо и отдал его на хранение тестю.
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Недавно тесть вернул украшение Дэну и предложил попытаться найти владельца, ведь теперь это сделать намного легче, чем раньше. Мужчина согласился с идеей и стал думать, как можно это сделать.
Фото: Stuart Johnson / KSL TV
Вскоре поиски привели Томандера к изучению ежегодных альбомов выпускников. Изучая фотографии молодых людей, Дэн увидел и владельца кольца. Далее мужчина начал выяснять, где Сандерс живёт и узнал, что это всего в 8 километрах от места, где живёт сын Дэна. Томандер связался со Скоттом, всё ему объяснил и вернул кольцо.
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