Слёзы, падение на колени и крики. Реакции людей, которые впервые встречают своих кумиров

В жизни каждого человека однажды наступает момент, когда ему приходится узнать, на что он способен. Выйдя победителем из этого испытания, человек обычно меняется в лучшую сторону и больше начинает нравиться себе.

А иногда случаются другие моменты. Те самые, когда ты встречаешь своего кумира и визжишь от восторга. При этом визжат не только простые люди, но и сами знаменитости при виде других знаменитостей.

Предлагаем вам взглянуть на семь примеров таких встреч.

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