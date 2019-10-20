Слёзы, падение на колени и крики. Реакции людей, которые впервые встречают своих кумиров
В жизни каждого человека однажды наступает момент, когда ему приходится узнать, на что он способен. Выйдя победителем из этого испытания, человек обычно меняется в лучшую сторону и больше начинает нравиться себе.
А иногда случаются другие моменты. Те самые, когда ты встречаешь своего кумира и визжишь от восторга. При этом визжат не только простые люди, но и сами знаменитости при виде других знаменитостей.
Предлагаем вам взглянуть на семь примеров таких встреч.
Падение, волосы в вентиляторе и потеря зуба. Девять неловких ситуаций, в которые попадали знаменитости
Ники Минаж и Лорин Хилл
Источник GIF: YouTube-канал Jane Kravitz
Кеша Роуз Себерт и Джерри Сайнфелд
Источник GIF: YouTube-канал Jane Kravitz
Дайан Китон и Джастин Бибер
Источник GIF: YouTube-канал Jane Kravitz
Ещё одна встреча с Джастином Бибером
Источник GIF: YouTube-канал Jane Kravitz
Встреча с Дэниэлом Рэдклиффом
Источник GIF: YouTube-канал Jane Kravitz
Дженнифер Лоуренс и Мэтт Деймон
Источник GIF: YouTube-канал Jane Kravitz
Тамера Маури и Мэрайя Кэри
Источник GIF: YouTube-канал Jane Kravitz