Де Вито, Спирс, Джекман. Вот семь счастливчиков, которые встретили своих кумиров

Что бы вы сделали при встрече со своим кумиром? Насколько вообще реально в этом огромном мире случайно заметить на улице знаменитость? Оказывается, это не самая сложная задача. Вот семь примеров, когда люди не только встретили популярного актёра или знаменитую певицу, но и доказали это фотографиями.

Слёзы, падение на колени и крики. Реакции людей, которые впервые встречают своих кумиров

«Увидел, как кто-то разместил свою фотографию с Дэнни де Вито в Ковентри, и подумал, что я опубликую свою»,