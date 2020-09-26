Прямой эфир

Де Вито, Спирс, Джекман. Вот семь счастливчиков, которые встретили своих кумиров

26 сентября 2020 10:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Что бы вы сделали при встрече со своим кумиром? Насколько вообще реально в этом огромном мире случайно заметить на улице знаменитость? Оказывается, это не самая сложная задача. Вот семь примеров, когда люди не только встретили популярного актёра или знаменитую певицу, но и доказали это фотографиями.  

Слёзы, падение на колени и крики. Реакции людей, которые впервые встречают своих кумиров  

«Увидел, как кто-то разместил свою фотографию с Дэнни де Вито в Ковентри, и подумал, что я опубликую свою»,  

Де Вито, Спирс, Джекман. Вот семь счастливчиков, которые встретили своих кумиров -1

Фото: reddit.com/user/also_also_bort  

«Фотография Мэрилин Монро, сделанная моей бабушкой после встречи с ней на озере Луиз, Канада, примерно 1950-е года»,  

Никаких орехов и шоколада. Как Мэрилин Монро ухаживала за кожей  

Де Вито, Спирс, Джекман. Вот семь счастливчиков, которые встретили своих кумиров -4

Фото: reddit.com/user/oscardewing  

«Когда Киану врывается на твою свадьбу»,  

Де Вито, Спирс, Джекман. Вот семь счастливчиков, которые встретили своих кумиров -7

Фото: reddit.com/user/downwarddawg  

Девушка надела одежду с «заклятым» другом Хью Джекмана – Райаном Рейнольдсом.  

Прошёл год. Хью Джекман всё-таки надел смешной свитер, как у Райана Рейнольдса  

Де Вито, Спирс, Джекман. Вот семь счастливчиков, которые встретили своих кумиров -10

Фото: instagram.com/vancityreynolds  

«Парень пришёл заселиться в отель, где гостила Бритни Спирс, и решил дождаться её, чтобы сфотографироваться, но уснул. Ей сообщили об этом, и она сфотографировалась с ним, не прерывая сон»,  

Де Вито, Спирс, Джекман. Вот семь счастливчиков, которые встретили своих кумиров -13

Фото: pikabu.ru / Remix  

Девушка расплакалась, увидев Дэниэла Рэдклиффа. Актёр успокоил её и сделал селфи.  

Дэниэлу Рэдклиффу – 31 год. Семь интересных историй про актёра, которого знают все  

Де Вито, Спирс, Джекман. Вот семь счастливчиков, которые встретили своих кумиров -16

Фото: imgur.com/user/elkspermonaburger  

Николас Кейдж продаёт попкорн перед премьерой своей дебютной режиссёрской работы «Жиголо».  

Де Вито, Спирс, Джекман. Вот семь счастливчиков, которые встретили своих кумиров -19

Фото: Getty Images / J. Vespa  

Кстати, ранее мы рассказывали о других счастливчиках, которые повстречали знаменитостей. Сложнее всего пришлось Роберту Паттинсону – подробнее здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Киану Ривз # Хью Джекман # Райан Рейнольдс # Бритни Спирс # Николас Кейдж # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Грызун получил медаль за храбрость и преданность долгу. Вот в чём его заслуга
26 сентября 2020 08:14

Грызун получил медаль за храбрость и преданность долгу. Вот в чём его заслуга

Новую карту-пазл о самых знаковых местах Беларуси выпустила Белкартография. Какие ещё новинки появятся
25 сентября 2020 11:20

Новую карту-пазл о самых знаковых местах Беларуси выпустила Белкартография. Какие ещё новинки появятся

Подолом платья не протирать, без футляра не носить. Как ещё продлить срок службы очков для зрения
25 сентября 2020 09:57

Подолом платья не протирать, без футляра не носить. Как ещё продлить срок службы очков для зрения