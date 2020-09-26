Де Вито, Спирс, Джекман. Вот семь счастливчиков, которые встретили своих кумиров
Что бы вы сделали при встрече со своим кумиром? Насколько вообще реально в этом огромном мире случайно заметить на улице знаменитость? Оказывается, это не самая сложная задача. Вот семь примеров, когда люди не только встретили популярного актёра или знаменитую певицу, но и доказали это фотографиями.
Слёзы, падение на колени и крики. Реакции людей, которые впервые встречают своих кумиров
«Увидел, как кто-то разместил свою фотографию с Дэнни де Вито в Ковентри, и подумал, что я опубликую свою»,
Фото: reddit.com/user/also_also_bort
«Фотография Мэрилин Монро, сделанная моей бабушкой после встречи с ней на озере Луиз, Канада, примерно 1950-е года»,
Никаких орехов и шоколада. Как Мэрилин Монро ухаживала за кожей
Фото: reddit.com/user/oscardewing
«Когда Киану врывается на твою свадьбу»,
Фото: reddit.com/user/downwarddawg
Девушка надела одежду с «заклятым» другом Хью Джекмана – Райаном Рейнольдсом.
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Фото: instagram.com/vancityreynolds
«Парень пришёл заселиться в отель, где гостила Бритни Спирс, и решил дождаться её, чтобы сфотографироваться, но уснул. Ей сообщили об этом, и она сфотографировалась с ним, не прерывая сон»,
Девушка расплакалась, увидев Дэниэла Рэдклиффа. Актёр успокоил её и сделал селфи.
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Фото: imgur.com/user/elkspermonaburger
Николас Кейдж продаёт попкорн перед премьерой своей дебютной режиссёрской работы «Жиголо».
Фото: Getty Images / J. Vespa
Кстати, ранее мы рассказывали о других счастливчиках, которые повстречали знаменитостей. Сложнее всего пришлось Роберту Паттинсону – подробнее здесь.