Грызун получил медаль за храбрость и преданность долгу. Вот в чём его заслуга

Гамбийская хомяковая крыса по кличке Магава стала первой крысой, которая получила золотую медаль PDSA за всё время существования награды. Все предыдущие лауреаты были собаками.

Как сообщает Bored Panda, 25 сентября генеральный директор PDSA (Народный диспансер для больных животных) Ян Маклафлин вручил грызуну медаль. Эта награда является эквивалентом Георгиевского креста для животных.

Что интересно, медаль для Магавы делили те же ювелиры, которые изготовили обручальное кольцо для Меган Маркл. Медаль составляет 18,25 мм в диаметре и весит 3,9 г.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Плачущая мама и смех в часовне