Грызун получил медаль за храбрость и преданность долгу. Вот в чём его заслуга
Гамбийская хомяковая крыса по кличке Магава стала первой крысой, которая получила золотую медаль PDSA за всё время существования награды. Все предыдущие лауреаты были собаками.
Как сообщает Bored Panda, 25 сентября генеральный директор PDSA (Народный диспансер для больных животных) Ян Маклафлин вручил грызуну медаль. Эта награда является эквивалентом Георгиевского креста для животных.
Что интересно, медаль для Магавы делили те же ювелиры, которые изготовили обручальное кольцо для Меган Маркл. Медаль составляет 18,25 мм в диаметре и весит 3,9 г.
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Плачущая мама и смех в часовне
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале PDSA
После обучения Магава заступил на службу в 2013 году. Теперь 7-летняя крыса считается пенсионером, ведь этот вид живёт в среднем от 6 до 8 лет. За время своей карьеры грызун нашёл 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов, всего он проверил территорию площадью 141 000 квадратных метров.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале PDSA
Поскольку крыса проявила храбрость и преданность долгу, было решено воздать ей должное. Своими действиями Магава спас множество жизней, поэтому ей вручили одну из самых почётных медалей для животных. Кстати, про храброго грызуна даже сняли видео.
По словам людей, которые работали с Магавой, он оказал неоценимую помощь. Животное за полчаса проверяло ту же территорию, на осмотр которой обычному сапёру с металлоискателем понадобится четыре дня.
Гамбийская хомяковая крыса несколько крупнее своих сородичей, она достигает в длину 90 см и весит 1-1,5 кг. Как уточняет BBC, Магава вырос до 70 см и весит 1,2 кг. Грызун слишком лёгкий, чтобы вызвать детонацию мины, поэтому он подходит прямо к ней и скребёт землю лапой, чтобы привлечь внимание людей.
Таких крыс, как Магава, обучают находить мины и боеприпасы по запаху химических соединений. Стоит отметить, что острое обоняние этих животных также помогает обнаруживать у людей туберкулёз.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале PDSA
Ранее мы рассказывали про ещё одно доблестное животное. Летом 2020 года в России ушёл на пенсию единственный корги, который служил в полиции (здесь подробности).