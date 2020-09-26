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Грызун получил медаль за храбрость и преданность долгу. Вот в чём его заслуга

26 сентября 2020 08:14
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Гамбийская хомяковая крыса по кличке Магава стала первой крысой, которая получила золотую медаль PDSA за всё время существования награды. Все предыдущие лауреаты были собаками.

Как сообщает Bored Panda, 25 сентября генеральный директор PDSA (Народный диспансер для больных животных) Ян Маклафлин вручил грызуну медаль. Эта награда является эквивалентом Георгиевского креста для животных.

Что интересно, медаль для Магавы делили те же ювелиры, которые изготовили обручальное кольцо для Меган Маркл. Медаль составляет 18,25 мм в диаметре и весит 3,9 г.

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Грызун получил медаль за храбрость и преданность долгу. Вот в чём его заслуга -1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале PDSA 

После обучения Магава заступил на службу в 2013 году. Теперь 7-летняя крыса считается пенсионером, ведь этот вид живёт в среднем от 6 до 8 лет. За время своей карьеры грызун нашёл 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов, всего он проверил территорию площадью 141 000 квадратных метров.

Грызун получил медаль за храбрость и преданность долгу. Вот в чём его заслуга -4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале PDSA 

Поскольку крыса проявила храбрость и преданность долгу, было решено воздать ей должное. Своими действиями Магава спас множество жизней, поэтому ей вручили одну из самых почётных медалей для животных. Кстати, про храброго грызуна даже сняли видео

По словам людей, которые работали с Магавой, он оказал неоценимую помощь. Животное за полчаса проверяло ту же территорию, на осмотр которой обычному сапёру с металлоискателем понадобится четыре дня.

Грызун получил медаль за храбрость и преданность долгу. Вот в чём его заслуга -7

Фото: Bored Panda 

Гамбийская хомяковая крыса несколько крупнее своих сородичей, она достигает в длину 90 см и весит 1-1,5 кг. Как уточняет BBC, Магава вырос до 70 см и весит 1,2 кг. Грызун слишком лёгкий, чтобы вызвать детонацию мины, поэтому он подходит прямо к ней и скребёт землю лапой, чтобы привлечь внимание людей.

Грызун получил медаль за храбрость и преданность долгу. Вот в чём его заслуга -10

Фото: Bored Panda 

Таких крыс, как Магава, обучают находить мины и боеприпасы по запаху химических соединений. Стоит отметить, что острое обоняние этих животных также помогает обнаруживать у людей туберкулёз.

Грызун получил медаль за храбрость и преданность долгу. Вот в чём его заслуга -13

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале PDSA 

Ранее мы рассказывали про ещё одно доблестное животное. Летом 2020 года в России ушёл на пенсию единственный корги, который служил в полиции (здесь подробности).

# Человек и животные # калейдоскоп # Фотофакт

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