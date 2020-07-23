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Дэниэлу Рэдклиффу – 31 год. Семь интересных историй про актёра, которого знают все

23 июля 2020 08:34
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В 2001 году на экраны вышел фильм «Гарри Поттер и философский камень». И практически сразу юный Дэниэл Рэдклифф стал настоящей звездой. За прошедшие годы мир узнал очень много интересных фактов о том, как снималась серия фильмов про «мальчика, который выжил».

Но как много вы знаете о самом актёре? Вот семь необычных историй, о которых знают только самые преданные фанаты Дэниэла Рэдклиффа.

Юный озорник

Ещё до съёмок в «Гарри Поттере» Дэниэл исполнил главную роль в фильме «Дэвид Копперфилд», в котором также участвовала и Мэгги Смит, известная ролью профессора Макгонагалл.

Рэдклифф захотел повеселиться и обстрелял из водного пистолета съёмочную группу. Расплата не заставила себя ждать.

Дэниэлу Рэдклиффу – 31 год. Семь интересных историй про актёра, которого знают все -1

Фото: reddit.com/user/UntouchableiFunny

Необычные навыки

Дэниэл умеет сгибать язык тремя способами. Вот доказательство. Однако есть у актёра и маленькая слабость – он не умеет завязывать шнурки.

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Дэниэлу Рэдклиффу – 31 год. Семь интересных историй про актёра, которого знают все -4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале GQ

Моральная поддержка

В июле 2017 года Рэдклифф случайно оказался на месте ограбления. Исполнитель роли Гарри Поттера остановился, чтобы успокоить потерпевшего.

Дэниэлу Рэдклиффу – 31 год. Семь интересных историй про актёра, которого знают все -7

Фото: instagram.com/daniel9340

Наблюдательность

Снимаясь в «Гарри Поттере», Дэниэл также играл в театре. Разумеется, фотографы не упускали возможность сделать снимки популярного актёра. И вот Рэдклифф заметил, что если он был в той же одежде, что и вчера, то фотографы грустно опускали объективы.

Осознав закономерность, Дэниэл решил повеселиться и с февраля по июнь 2007 года ходил в одной и той же одежде. В результате фотожурналисты просто не знали, что делать, ведь издания не захотели бы покупать старые снимки, а как доказать, что фотографии новые, если одежда на актёре та же?

В 2013 году Рэдклифф решил повторить тот же фокус и не менял одежду с мая по август. Впрочем, иногда актёр всё-таки надевал разные майки.

Дэниэлу Рэдклиффу – 31 год. Семь интересных историй про актёра, которого знают все -10

Фото: instagram.com/daniel9340

Магическое устройство

Во время съёмок фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» исполнитель роли профессора Снейпа Алан Рикман решил смешно пошутить над Дэниэлом. Когда юные актёры должны были спать в общем зале, Рикман подложил Рэдклиффу «пукалку».

Дэниэлу Рэдклиффу – 31 год. Семь интересных историй про актёра, которого знают все -13

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ShenronAlt

И когда пришло время Майкла Гэмбона, игравшего роль профессора Дамблдора, говорить свои слова, раздался характерный звук. Сначала все тактично сделали вид, что ничего не услышали. Но спустя пару секунд сдерживать хохот уже было невозможно. Кстати, вот видео того момента.

Дэниэлу Рэдклиффу – 31 год. Семь интересных историй про актёра, которого знают все -16

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ShenronAlt

Во все тяжкие

После съёмок в серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниэл стал достаточно богат, чтобы сниматься в любых кинокартинах, невзирая на их бюджет. В итоге Рэдклифф появился в образе не совсем живого парня в фильме «Человек – швейцарский нож», а также в роли Майлза в комедии «Пушки Акимбо», благодаря чему породил новую порцию мемов.

Этот ребёнок вырос и уже стал подростком. Посмотрите, как изменился всемирно известный малыш

Дэниэлу Рэдклиффу – 31 год. Семь интересных историй про актёра, которого знают все -19

Фото: кадр из фильма «Человек – швейцарский нож»

Дэниэлу Рэдклиффу – 31 год. Семь интересных историй про актёра, которого знают все -21

Фото: кадр из фильма «Пушки Акимбо»

Неправильное впечатление

Как-то раз актёр вместе со своей девушкой пошёл в магазин. Она вошла в помещение, а Дэниэл остался с собакой на улице. Поскольку было холодно, Рэдклифф начал активно гладить пса, чтобы согреть его.

Эту картину заметил какой-то парень, он смотрел на исполнителя роли Гарри Поттера и улыбался. Актёр улыбнулся в ответ, а затем вновь занялся собакой. Молодой человек отошёл, потом вернулся и протянул Дэниэлу 5 долларов со словами: «Сходи купи себе кофе, старичок». Как потом осознал Рэдклифф, его приняли за бездомного. 

Дэниэлу Рэдклиффу – 31 год. Семь интересных историй про актёра, которого знают все -24

Фото: кадр из программы The Graham Norton Show

Кстати, ранее мы показывали, как люди реагируют на встречи со своими кумирами. Увидев Дэниэла, фанатка отпрыгнула в сторону и врезалась в человека (здесь подробнее).

# Звезды # калейдоскоп # Алан Рикман # Майкл Гэмбон # Мэгги Смит # Фотофакт

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