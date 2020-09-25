Новую карту-пазл о самых знаковых местах Беларуси выпустила Белкартография. Какие ещё новинки появятся

Обучая, развлекай – девиз творческого коллектива Белкартографии. Благодаря этому негласному правилу и родилась уникальная карта-пазл о самых удивительных жителях земли. А позже вышло продолжение уникальной серии: карта-пазл о самых знаковых местах Беларуси. Александра Шибаева, редактор РУП «Белкартография»:

Она создана на прочной деревянной основе и состоит из 29 довольно-таки крупных элементов, что позволит легко собрать ребенку.

За основу бралась карта-лягушка «Моя Родина – Беларусь». Карта создается на белорусском языке. Данная карта уменьшалась под данный размер этого пазла, производился отбор самых знаковых и интересных объектов.

Собирая пазл, маленькие исследователи становятся на шаг ближе к разгадке сокровенных тайн Беларуси. В легкой игровой форме ребята могут познакомиться с традициями и культурой родной страны. Александра Шибаева:

Наша карта-пазл «Моя Родина – Беларусь» имеет очень четкие границы Беларуси, поэтому детям довольно-таки легко собрать, начать собирать эту карту. Развивает моторику рук, они могут рассматривать каждый кусочек, где какой-то знаковый объект. Допустим, это у нас Витебск сверху с Ратушей, где-то можно увидеть народные костюмы.

Создатели таких мини-энциклопедий уверяют, им еще есть чем удивить своих любознательных поклонников. Ирина Шилай, редактор РУП «Белкартография»:

Все мы живем идеями сделать что-то новое, что-то придумать. Мы участвуем в различных выставках, к нам подходят родители, бабушки, дедушки с детьми и рассказывают, что бы им интересно было бы увидеть.

К новому году команда редакторов готовит очередной сюрприз для школьников. Александра Шибаева:

Мы готовим новую карту. Она будет тоже интересной, будет в форме лягушки. Это будет карта новогодняя про волшебников стран мира. Там мы расскажем о том, как выглядит, в какой стране Дед Мороз, Санта-Клаус или где-то в Индии богиня Лакшми отвечает за дарение подарков. Также эта карта будет с дополненной реальностью, там будет что-то оживать. Ирина Шилай:

Детская аудитория – это та особая аудитория, для которой всегда очень приятно готовить что-то новое и интересное. Дети вместе с родителями могут прямо из дома начать путешествовать по Беларуси и даже по всему миру. У нас уже выпущены складные и настенные карты Минска и всего мира. Целая интересная серия карт «Моя Родина – Беларусь» как на русском языке, так и на белорусском. У нас интересная целая серия атласов с наклейками, у нас выпущен атлас «Великие изобретения мира».