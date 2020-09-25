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Подолом платья не протирать, без футляра не носить. Как ещё продлить срок службы очков для зрения

25 сентября 2020 09:57
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Юлия Пашкевич, корреспондент:
Подолом платья не протирать, без футляра не носить. Как еще продлить срок службы очков для зрения?

Подолом платья не протирать, без футляра не носить. Как ещё продлить срок службы очков для зрения -1

Какими бы дорогими ни были очки, за ними нужен постоянный уход. Ежедневно стекла и оправа испытывают множество негативных факторов: вода, пот, частички пыли. Все это въедается в мелкие щели очков и разрушает их. В результате – дискомфорт в глазах, раздражение слизистой и ухудшение зрения. Так что важно держать свой аксессуар в должном состоянии. Это, кстати, поможет увеличить и срок службы очков.

Подолом платья не протирать, без футляра не носить. Как ещё продлить срок службы очков для зрения -4

Надежда Кислая, администратор салона оптики:
В первую очередь очки нужно использовать по назначению и ни в коем случае нельзя надевать их на голову. От соприкосновения с кожей, с волосами могут портиться как линзы, так и оправа. Когда вы снимаете ваши очки, вы не должны браться за линзы. Вы должны их снимать двумя руками, либо вы можете снять одной рукой, но держать за рамки оправы. Складываются очки и ни в коем случае их нельзя класть на твердую поверхность линзами вниз.

Подолом платья не протирать, без футляра не носить. Как ещё продлить срок службы очков для зрения -7

Для защиты очков подойдет чехол, но еще лучше – футляр. Но и в этом случае тоже важно соблюдать правила. Линзы не должны соприкасаться с набивкой в футляре. Что касается дизайна – он может быть любым. Детские модели чаще яркие, напоминающие игрушки, строгие мужские и элегантные женские. Но не забывайте, что для каждой пары очков необходимо выбрать футляр, еще и идеально подходящий по размеру.

Надежда Кислая:
Бывают разные очки как более мелкие, так и более крупные. Соответственно, мелкие очки не должны находиться в крупном футляре, потому что когда вы будете тут хранить, они будут просто болтаться и ваша линза может повредиться даже из-за маленькой соринки.

Подолом платья не протирать, без футляра не носить. Как ещё продлить срок службы очков для зрения -10

Многие люди безразлично относятся к уходу за очками. Протирают их своей одеждой, не вытирают пятна и разводы. Небрежное хранение тоже уменьшает срок службы ваших очков.

Подолом платья не протирать, без футляра не носить. Как ещё продлить срок службы очков для зрения -13

Надежда Кислая:
Если вы заметили, что ваши линзы стали не совсем чистыми, то для их очистки нужна микрофибровая салфетка. Дополнительно по уходу за линзами используются еще специальные спреи, которые сначала наносятся на салфетку, потом протирается линза.

Подолом платья не протирать, без футляра не носить. Как ещё продлить срок службы очков для зрения -16

В оптике, в которой вы приобретаете очки, вам могут предложить через некоторое время провести профилактику ваших очков. Это будет ультразвуковая чистка, замена носоупоров, подкрутка винтиков либо выравнивание оправы.

Соблюдать перечисленные правила просто и эффективно. А ухоженные очки – польза не только для зрения, но и для кошелька.

# Очки # калейдоскоп # Юлия Пашкевич # Надежда Кислая # Фотофакт # Здоровье

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