Никаких орехов и шоколада. Как Мэрилин Монро ухаживала за кожей

Почему Мэрилин Монро была так популярна? Эту американскую актрису продолжают помнить и ставить в пример многим моделям и артистам, хотя уже прошло много времени. Возможно, дело в её красоте. Как-то раз Монро даже надела картофельный мешок, чтобы доказать, что девушка может быть прекрасна в любой одежде. Впрочем, Мэрилин ухаживала за собой, как и любые другие люди. Она тоже делала зарядку, следила за питанием и не забывала о коже. Недавно Нью-Йоркский музей макияжа на своей странице в Instagram поделился письмом популярного косметолога 1950-ых Эрно Лазло к Монро. Врач советовал актрисе, как ей лучше ухаживать за своей кожей.

Фото: vk.com/my_marilyn

«Умывайте лицо и шею тёплой водой с мылом Active Phelityl следующим образом: налейте тазик тёплой воды, намочите лицо и шею, вотрите мыло в кожу так, чтобы получилась пена», – так начинается описание утренней процедуры. Как продлить молодость. Пять советов от 61-летней женщины, которая работает в индустрии красоты То же самое нужно было сделать с руками, затем ополоснуть их и лицо мыльной водой из тазика, после чего насухо вытереть кожу полотенцем. Далее Мэрилин нужно было хлопковой тканью нанести на лицо увлажняющий крем, исключая область вокруг глаз. Для этой зоны предназначался специальный тонизирующий крем, который наносился точечно.

Фото: vk.com/my_marilyn

Сразу после этого лицо требовалось промокнуть тканью, затем можно было приступать к нанесению пудры. Она наносилась в течение минуты, затем убиралась хлопковой тканью. На этом утренние процедуры завершались. Лазло рекомендовал поступать аналогичным образом и перед вечерними выходами в свет. Перед официальными мероприятиями также применялся утренний уход, но немного изменённый. «После нанесения увлажняющего крема и промакивания кожи нанесите тонирующий крем на всё лицо, включая зоны под глазами, шею и область декольте», – уточняет в письме Эрно.

Фото: vk.com/my_marilyn

Далее требовалось промокнуть участки, на которые был нанесён крем, тканью, а затем можно было пудриться. Твигги, Мосс, Кроуфорд. А вы знаете, как они сейчас выглядят и чем занимаются? Ухаживать за кожей следовало и перед сном. Для начала нужно было нанести масло на лицо, губы и шею хлопковой тканью. Далее требовалось умыться и приступить к нанесению крема. Затем опять всё смыть и промокнуть хожу тканью. Напоследок требовалось воспользоваться лосьоном, но не нужно было наносить его на губы и зону вокруг глаз. Затем следовало ещё разок вытереться полотенцем.

Фото: vk.com/my_marilyn

В конце своего письма, которое датируется 17 марта 1959 года, Лазло напоминал актрисе придерживаться диеты. Запрещалось есть орехи, шоколад, оливки и моллюсков. Как пояснила исследователь биографии Лазло Патрисия Шуффенхауэр изданию Fox News, косметолог работал со своими клиентами индивидуально. Патрисия считает, что у Монро была сухая кожа, поэтому Эрно рекомендовал увлажнять её.

Фото: vk.com/my_marilyn