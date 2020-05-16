Прямой эфир

Никаких орехов и шоколада. Как Мэрилин Монро ухаживала за кожей

16 мая 2020 07:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Почему Мэрилин Монро была так популярна? Эту американскую актрису продолжают помнить и ставить в пример многим моделям и артистам, хотя уже прошло много времени. Возможно, дело в её красоте. Как-то раз Монро даже надела картофельный мешок, чтобы доказать, что девушка может быть прекрасна в любой одежде. 

Впрочем, Мэрилин ухаживала за собой, как и любые другие люди. Она тоже делала зарядку, следила за питанием и не забывала о коже. Недавно Нью-Йоркский музей макияжа на своей странице в Instagram поделился письмом популярного косметолога 1950-ых Эрно Лазло к Монро. Врач советовал актрисе, как ей лучше ухаживать за своей кожей. 

Никаких орехов и шоколада. Как Мэрилин Монро ухаживала за кожей-1

Фото: vk.com/my_marilyn  

«Умывайте лицо и шею тёплой водой с мылом Active Phelityl следующим образом: налейте тазик тёплой воды, намочите лицо и шею, вотрите мыло в кожу так, чтобы получилась пена», – так начинается описание утренней процедуры. 

Как продлить молодость. Пять советов от 61-летней женщины, которая работает в индустрии красоты 

То же самое нужно было сделать с руками, затем ополоснуть их и лицо мыльной водой из тазика, после чего насухо вытереть кожу полотенцем. Далее Мэрилин нужно было хлопковой тканью нанести на лицо увлажняющий крем, исключая область вокруг глаз. Для этой зоны предназначался специальный тонизирующий крем, который наносился точечно. 

Никаких орехов и шоколада. Как Мэрилин Монро ухаживала за кожей-4

Фото: vk.com/my_marilyn  

Сразу после этого лицо требовалось промокнуть тканью, затем можно было приступать к нанесению пудры. Она наносилась в течение минуты, затем убиралась хлопковой тканью. На этом утренние процедуры завершались. Лазло рекомендовал поступать аналогичным образом и перед вечерними выходами в свет. 

Перед официальными мероприятиями также применялся утренний уход, но немного изменённый. 

 «После нанесения увлажняющего крема и промакивания кожи нанесите тонирующий крем на всё лицо, включая зоны под глазами, шею и область декольте», – уточняет в письме Эрно. 

Никаких орехов и шоколада. Как Мэрилин Монро ухаживала за кожей-7

Фото: vk.com/my_marilyn  

Далее требовалось промокнуть участки, на которые был нанесён крем, тканью, а затем можно было пудриться. 

Твигги, Мосс, Кроуфорд. А вы знаете, как они сейчас выглядят и чем занимаются? 

Ухаживать за кожей следовало и перед сном. Для начала нужно было нанести масло на лицо, губы и шею хлопковой тканью. Далее требовалось умыться и приступить к нанесению крема. Затем опять всё смыть и промокнуть хожу тканью. Напоследок требовалось воспользоваться лосьоном, но не нужно было наносить его на губы и зону вокруг глаз. Затем следовало ещё разок вытереться полотенцем. 

Никаких орехов и шоколада. Как Мэрилин Монро ухаживала за кожей-10

Фото: vk.com/my_marilyn  

В конце своего письма, которое датируется 17 марта 1959 года, Лазло напоминал актрисе придерживаться диеты. Запрещалось есть орехи, шоколад, оливки и моллюсков. 

Как пояснила исследователь биографии Лазло Патрисия Шуффенхауэр изданию Fox News, косметолог работал со своими клиентами индивидуально. Патрисия считает, что у Монро была сухая кожа, поэтому Эрно рекомендовал увлажнять её. 

Никаких орехов и шоколада. Как Мэрилин Монро ухаживала за кожей-13

Фото: vk.com/my_marilyn  

Также актриса Рене Тейлор рассказывала, что Мэрилин регулярно натирала всё своё тело вазелином и принимала трёхчасовые горячие ванны. Монро говорила, что это заставляет её кожу сиять. 

Кстати, ранее мы рассказывали о секретах красоты голливудских актрис. Как они ухаживали за собой – читайте здесь.  

# Красота # калейдоскоп # Эрно Лазло # Патрисия Шуффенхауэр # Рене Тейлор

Другие новости рубрики

Все новости
Фото младшего сына Кристины Орбакайте со своей девушкой умилило соцсети
15 мая 2020 11:40

Фото младшего сына Кристины Орбакайте со своей девушкой умилило соцсети

Их голоса известны нескольким поколениям. Кто озвучил мультфильм «Ну, погоди», который стал для нас символом детства
14 мая 2020 14:29

Их голоса известны нескольким поколениям. Кто озвучил мультфильм «Ну, погоди», который стал для нас символом детства

Ей уже 54 года. Как сейчас выглядит красавица из «Голубой лагуны»
14 мая 2020 11:41

Ей уже 54 года. Как сейчас выглядит красавица из «Голубой лагуны»