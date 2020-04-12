Доказали правдивость фотографиями. Дюжина счастливчиков, которые приятно пообщались со знаменитостями

Случалось ли вам встретить знаменитого актёра, певца или писателя? Быть может, вам удалось сфотографироваться с Валерием Кипеловым или Киану Ривзом? Наверное, большая часть людей не может похвастаться таким событием. А вот те, кому повезло, непременно рассказывают об этом всем своим друзьям и родственникам.

И когда близкие вежливо или не очень просят прекратить счастливчика в сотый раз рассказывать его историю о встрече со звездой, он может написать об этом в соцсетях. Вот так мы и нашли 12 везунчиков, которые приятно пообщались со знаменитостями.

Сергей Шнуров

«Внезапная встреча со Шнуровым на вокзале в Москве. Позитива на весь оставшийся день хватило».