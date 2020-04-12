Доказали правдивость фотографиями. Дюжина счастливчиков, которые приятно пообщались со знаменитостями
Случалось ли вам встретить знаменитого актёра, певца или писателя? Быть может, вам удалось сфотографироваться с Валерием Кипеловым или Киану Ривзом? Наверное, большая часть людей не может похвастаться таким событием. А вот те, кому повезло, непременно рассказывают об этом всем своим друзьям и родственникам.
И когда близкие вежливо или не очень просят прекратить счастливчика в сотый раз рассказывать его историю о встрече со звездой, он может написать об этом в соцсетях. Вот так мы и нашли 12 везунчиков, которые приятно пообщались со знаменитостями.
Сергей Шнуров
«Внезапная встреча со Шнуровым на вокзале в Москве. Позитива на весь оставшийся день хватило».
Фото: pikabu.ru / SmallAshley
Сэмюэл Л. Джексон
«Однажды я увидел Сэмюэла Л. Джексона в аэропорту, и он заметил, как мы с кузеном ходим кругами, пытаясь набраться смелости, чтобы попросить сфотографироваться с ним. Он подошёл к нам и сказал: «Ёу, пацаны, вы хотите фото?» Так всё и было».
Фото: twitter.com/spacedtyler
Билл Мюррей
«Билл представился как доктор Питер Венкман и поздоровался с моими детьми. Он также принёс им воды, предложил работу и сделал совместное фото».
Фото: reddit.com/user/EverInSweetUnrest
Валерий Кипелов
«Моё фото со знаменитостью. Я и Кипелов».
Фото: pikabu.ru / kuku000
Леонардо Ди Каприо
Как сообщает People, Ди Каприо прогуливался вместе с другом Кевином Коннолли. В какой-то момент к Леонардо подошёл незнакомец, чтобы уточнить дорогу. Актёр указал мужчине в правильную сторону.
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Фото: MEGA
Сами Насери
«Сами Насери приезжал на работу к моему другу. Выкладываю с разрешения друга».
Фото: pikabu.ru / Moogprodigy
Роберт Паттинсон
«Моя мама встретилась с Робертом Паттинсоном, и они выглядят такими взволнованными этой встречей. Лол, и она крепко схватила его за руку».
Фото: twitter.com/hadissthebeast
Кэри-Хироюки Тагава
«Встретил Шан Сунга. Еле унёс свою душу от него».
Фото: pikabu.ru / somnium
Нельсон Мандела
«Однажды я брал 20-минутное интервью у Нельсона Манделы в его доме в Йоханнесбурге. На середине разговора он сбросил звонок президента, чтобы ответить на мои оставшиеся вопросы. Истинный сторонник равноправия. Я был никем для него, но он выкроил время на обстоятельную беседу со мной».
Фото: reddit.com/user/DerDieDas
Стивен Тайлер
«Вечеринка в честь моего 18-летия. Я плачу в вестибюле гостиницы, потому что меня не приняли в университет, поднимаю глаза и вижу Стивена Тайлера из Aerosmith. Он спросил, что не так, потом спел «Happy Birthday» и сфотографировался с нами».
Фото: twitter.com/LaurenMaiman
Эд Ширан
Певец печёт печенье вместе с поклонниками.
Фото: Kevin Mazur / Getty Images for Spotify
Кстати, недавно мы рассказывали о мальчике, который так сильно хотел встретиться с футболистом Мохаммедом Салахом, что врезался в столб и разбил себе нос.
В итоге встреча с кумиром всё-таки состоялась – здесь подробнее.