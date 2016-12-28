Что подарить на Новый год: презенты, которые доставят радость и сохранят кошелек

Предновогодняя пора – самая приятная, но и самая утомительная. Украсить дом, поставить и нарядить елку, придумать новогоднее меню, купить наряд… и, пожалуй, самое главное – подготовить подарки. Чаще всего к выбору презентов мы подходим осознанно, долго думаем о человеке, которого хотим порадовать и, конечно же, учитываем свои финансовые возможности. Если же речь идет о подарках себе любимым, без зазрения совести заказываем своим родным то, что хотелось бы получить. А знаете ли вы, о чем мечтают ваши дети? Возможно, наш опрос поможет вам осуществить заветные детские желания. ЗD-ручка, квадрокоптер, волшебная палочка: самые забавные детские новогодние мечты.

Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Следуя этой поговорке, многие из нас стараются отпраздновать новогоднюю ночь с размахом. А кто-то и вовсе готов взять ради этого кредит. Но это неверный путь. Ведь мудрость народная говорит нам не о количестве денег, которое стоит потратить и, а об атмосфере новогоднего торжества. Дружба, взаимопонимание, семейное счастье – вот, что стоит забрать с собой в наступающий год. И все же предновогодних трат, пусть и разумных, не избежать. Специалисты выделяют три основных статьи расходов на праздники: подарки, развлечения и новогодний стол. Как уложиться в скромный бюджет и не потратить лишнего? И кто поможет в этом непростом деле? Подробности здесь.

А почему бы не создать свою сказку? Рождественские каникулы – самое подходящее для этого время. Берите фотоаппарат и отправляйтесь в лес всей семьей на новогоднюю фотосессию. Идеальными сценариями, а также секретами удачных снимков поделится фотограф Ирина Горюкина. Сказочные сюжеты для новогодней фотосессии.

Среди подарков к 2017 году обязательно должен быть петух. И лучше всего, если это будет амигуруми – вязанная крючком игрушка, наделенная человеческими чертами. Такой символ будущего года с легкостью станет не только талисманом своих хозяев и причиной появления улыбки на лице всех окружающих. Сделать такую очаровательную и душевную игрушку – под силу каждому.

Если же вы – приверженец полезных подарков, то мыло ручной работы – ваш выбор. Мастер-класс здесь.

Украшения к новому году тоже можно сделать своими руками. Главное – запастись искусственной хвоей и зеленью, стеклянными и пластиковыми шарами, бусами и, конечно, хорошим настроением.