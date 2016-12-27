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Песни вместо тракторов: конвейер МТЗ превратился в концертный зал

27 декабря 2016 10:24
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Новости Беларуси. Праздник с небольшим отрывом от производства. На полтора часа конвейер Минского тракторного завода превратился в настоящий концертный зал.

Там, где каждые пять минут с конвейера сходит новый трактор, с таким же интервалом музыканты выдавали любимые хиты. Это, к слову, первая ласточка оригинального подхода к празднику.

Уже вечером виртуозы руля устроят танцы на белорусах – вальсы, танго и хоровод вокруг елки. А вот завершит перфоманс фейерверком на площади перед заводом от чемпионов мира по пиротехническому искусству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# калейдоскоп # Концерт в Минске

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