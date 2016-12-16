Карина Данченкова, рукодельница: Украшения несут в себе дух настоящего праздника!

Неспешной поступью, с запахом мандаринов и хвои, подкралась новогодняя сказка. Красочные гирлянды, волшебные деревья и даже праздничный замок. В доме рукодельницы Карины Данченковой всё застыло в ожидании чуда.

Отдельные предметы как по волшебству сплетаются в украшения в домашней мастерской. Здесь и ароматные засушенные цитрусовые, и искристые шарики, и хрустящие шишки, и даже ковёр из хвои.

Карина увлеклась рукоделием около 4-ёх лет назад. Девушка всегда хорошо рисовала и, как-то раз под Новый год, душа особенно захотела праздника. Неприметный венок, украшавший парадную дверь, Карина превратила в умопомрачительной красоты декоративное украшение. Однако в такой работе есть и свои минусы. Женские ручки не привыкли к работе с дрелью и шуруповёртом, но без них в декоре не обходится.

Девушка дарит вторую жизнь и старым вещам. Так, вот этот, казалось бы, давно ненужный самовар получил билет в новогоднюю кухонную композицию. Карина постоянно экспериментирует и не боится браться за абсолютно новую для себя работу.

А это вещь, которую даже при большом желании невозможно обойти вниманием. Двухэтажный замок с балкончиком, окошками и своей, совершенно особенной, бурлящей в стенах жизнью.