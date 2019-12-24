«Это о детстве Деда Мороза». Интерактивную сказку для детей поставили во Дворце Республики

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – режиссёр – Александр Вавилов.

Как появилась сказка для новогоднего представления «Волшебная профессия»?

Александр Вавилов, режиссёр:

Эта сказка родилась из того, что есть такое выражение: у мужчины есть три возраста. Первый, когда он верит в Деда Мороза, второй, когда он не верит и третий, когда он сам Дед Мороз. Я уже давно в том возрасте, когда я сам Дед Мороз и мне всегда хотелось сочинить какую-нибудь особую сказку. Я смотрел предыдущие и мне хотелось, чтобы это было очень современно и в то же время, чтобы могли понять маленькие детки 6 лет и детки постарше, чтобы в ней было самое главное – доброта, которая передавалась бы через сцену прямо в зал. Я придумал сказку под названием «Волшебная профессия», если коротко – это о детстве Деда Мороза.