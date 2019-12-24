«Это о детстве Деда Мороза». Интерактивную сказку для детей поставили во Дворце Республики
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – режиссёр – Александр Вавилов.
Как появилась сказка для новогоднего представления «Волшебная профессия»?
Александр Вавилов, режиссёр:
Эта сказка родилась из того, что есть такое выражение: у мужчины есть три возраста. Первый, когда он верит в Деда Мороза, второй, когда он не верит и третий, когда он сам Дед Мороз. Я уже давно в том возрасте, когда я сам Дед Мороз и мне всегда хотелось сочинить какую-нибудь особую сказку. Я смотрел предыдущие и мне хотелось, чтобы это было очень современно и в то же время, чтобы могли понять маленькие детки 6 лет и детки постарше, чтобы в ней было самое главное – доброта, которая передавалась бы через сцену прямо в зал. Я придумал сказку под названием «Волшебная профессия», если коротко – это о детстве Деда Мороза.
Присутствуют ли в сказке современные технологии?
Александр Вавилов:
Да, в условиях Дворца Республики это впервые на таком представлении, в котором сопряжены на сцене очень много эффектов, света, музыки и хореографического действа. Мы добились того, что все было в едином потоке времени. Вы не заметите ни единого шва в этом представлении и ни единого пробела. Все работает очень точно, все рассчитано, как и положено в мюзикле.
Сказка интерактивная. Дети могут принимать там участие?
Александр Вавилов:
Конечно. Тот уровень интерактива, который должен быть в этом зале при массовом стечении детей, чтобы все было аккуратно, безопасно и интересно.
Фотосессию можно будет устроить на сцене или в фойе?
Александр Вавилов:
Это будет на сцене по окончании представления. Нельзя раскрывать все чудеса и все волшебство сказки заранее, иначе она потеряет смысл.