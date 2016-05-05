Амигуруми – игрушки, наделённые человеческими чертами

Этим утром мы хотим рассказать вам про амигуруми – крошечных, необычных и таких миловидных. Стоп! А вы знаете: что такое амигуруми?



Предположений много, а потому мы вам откроем истину. Знакомьтесь: амигуруми. Так называются вязанные крючком игрушки, наделённые человеческими чертами: ртом, глазами и руками.



Не только играть, но и создавать своих любимых героев особенно любят дети.



Например, в детско-юношеском клубе «Юность» есть кружок амигуруми. Здесь ребятам помогают создавать свои неповторимые персонажи и наделять их душевностью и очарованием.

Особую популярность герои амигуруми приобрели после появления анимированных мультфильмов. У героев японской анимации они и позаимствовали свою непропорциональность.