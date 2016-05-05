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Амигуруми – игрушки, наделённые человеческими чертами

05 мая 2016 10:57
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Этим утром мы хотим рассказать вам про амигуруми – крошечных, необычных и таких миловидных. Стоп! А вы знаете: что такое амигуруми?

Амигуруми – игрушки, наделённые человеческими чертами-1


Предположений много, а потому мы вам откроем истину. Знакомьтесь: амигуруми. Так называются вязанные крючком игрушки, наделённые человеческими чертами: ртом, глазами и руками.

Амигуруми – игрушки, наделённые человеческими чертами-3


Не только играть, но и создавать своих любимых героев особенно любят дети.

Амигуруми – игрушки, наделённые человеческими чертами-5


Например, в детско-юношеском клубе «Юность» есть кружок амигуруми. Здесь ребятам помогают создавать свои неповторимые персонажи и наделять их душевностью и очарованием.

Амигуруми – игрушки, наделённые человеческими чертами-7

Особую популярность герои амигуруми приобрели после появления анимированных мультфильмов. У героев японской анимации они и позаимствовали свою непропорциональность.

Амигуруми – игрушки, наделённые человеческими чертами-10


Зачастую, амигуруми становятся оберегами, талисманами своих хозяев и причиной появления улыбки на лице всех окружающих.

# Игрушки # Фотофакт # Хобби # Татьяна Никитенко

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