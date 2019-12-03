Что подарить на Новый год близким и друзьям?

Евгений Шилов, корреспондент:
Готовь сани летом, а подарки уже сегодня. Сейчас главный вопрос для многих: как выбрать оригинальные презенты для родных и близких, и при этом не остаться с пустым кошельком.
Евгений Шилов, корреспондент:
Готовь сани летом, а подарки уже сегодня. Сейчас главный вопрос для многих: как выбрать оригинальные презенты для родных и близких, и при этом не остаться с пустым кошельком.
Традиция обмениваться сюрпризами стара как мир, а решить, чем порадовать друзей или родителей, с каждым годом все сложнее. Как ни крути, но книгой или чайным набором уже никого не удивишь.
Ирина Лапанович, специалист по этикету:
Как таковые актуальные подарки сейчас неактуальны. То, что было хорошо 50 лет назад, сейчас совершенно неинтересно. Даже неинтересно то, что было год назад.
Продавцы уверяют – найти что-нибудь оригинальное можно в любом ценовом сегменте. Детям придутся по душе мягкие игрушки со сладостями внутри, коллегам – стильные аксессуары, а самые близкие люди оценят теплые подарки.
Екатерина Новицкая, продавец подарков:
Такие подарочные наборы, которые созданы из вещей, которые будут использоваться в повседневной жизни и в зимний период – это будет самым актуальным. Это термокружки, наборы из варежек, шарфов, шапок и, как приложение, маленький сладкий подарок.
Однако даже потратив несколько дней на поиски и оформление презента, можно прогадать. А потому стоит попробовать выяснить наверняка, что человек хочет увидеть в цветастой упаковке.
Ирина Лапанович:
Можно подойти к этому моменту более тонко и в разговоре с человеком предварительно задавать какие-то вопросы, которые раскроют его желания. Таким образом, вы уже знаете, что человек хочет, вы не спрашивали об этом в лоб и готовите желанный подарок.
В погоне за креативом главное – не забывать, для кого готовится сюрприз. Нередки случаи, когда даже дорогой и интересный презент ставит всех в неловкое положение.
Ирина Лапанович:
Есть такие подарки, которые дарятся в определенных ситуациях или определенным людям. Если муж дарит жене, например, комплект белья, то это очень хорошо, здорово и даст огонек паре. Такие подарки не дарятся коллегам и друзьям.
Тем временем, белорусы уже вовсю готовятся к новогоднему шопингу. Самые популярные идеи – наборы косметики и конверты с деньгами.
До Нового года остаются считаные недели. Время продумать и подготовить презенты, которые будут вспоминать весь 2020, еще есть. Главное помнить – не так важна стоимость подарка, как эмоции и настроение, с которым его преподносят.