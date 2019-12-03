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Что подарить на Новый год близким и друзьям?

03 декабря 2019 07:34
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Евгений Шилов, корреспондент:
Готовь сани летом, а подарки уже сегодня. Сейчас главный вопрос для многих: как выбрать оригинальные презенты для родных и близких, и при этом не остаться с пустым кошельком.

Что подарить на Новый год близким и друзьям? -1

Традиция обмениваться сюрпризами стара как мир, а решить, чем порадовать друзей или родителей, с каждым годом все сложнее. Как ни крути, но книгой или чайным набором уже никого не удивишь.

Ирина Лапанович, специалист по этикету:
Как таковые актуальные подарки сейчас неактуальны. То, что было хорошо 50 лет назад, сейчас совершенно неинтересно. Даже неинтересно то, что было год назад.

Что подарить на Новый год близким и друзьям? -4

Продавцы уверяют – найти что-нибудь оригинальное можно в любом ценовом сегменте. Детям придутся по душе мягкие игрушки со сладостями внутри, коллегам – стильные аксессуары, а самые близкие люди оценят теплые подарки.

Что подарить на Новый год близким и друзьям? -7

Екатерина Новицкая, продавец подарков:
Такие подарочные наборы, которые созданы из вещей, которые будут использоваться в повседневной жизни и в зимний период – это будет самым актуальным. Это термокружки, наборы из варежек, шарфов, шапок и, как приложение, маленький сладкий подарок.

Что подарить на Новый год близким и друзьям? -10

Однако даже потратив несколько дней на поиски и оформление презента, можно прогадать. А потому стоит попробовать выяснить наверняка, что человек хочет увидеть в цветастой упаковке.

Ирина Лапанович:
Можно подойти к этому моменту более тонко и в разговоре с человеком предварительно задавать какие-то вопросы, которые раскроют его желания. Таким образом, вы уже знаете, что человек хочет, вы не спрашивали об этом в лоб и готовите желанный подарок.

Что подарить на Новый год близким и друзьям? -13

В погоне за креативом главное – не забывать, для кого готовится сюрприз. Нередки случаи, когда даже дорогой и интересный презент ставит всех в неловкое положение.

Ирина Лапанович:
Есть такие подарки, которые дарятся в определенных ситуациях или определенным людям. Если муж дарит жене, например, комплект белья, то это очень хорошо, здорово и даст огонек паре. Такие подарки не дарятся коллегам и друзьям.

Тем временем, белорусы уже вовсю готовятся к новогоднему шопингу. Самые популярные идеи – наборы косметики и конверты с деньгами.

До Нового года остаются считаные недели. Время продумать и подготовить презенты, которые будут вспоминать весь 2020, еще есть. Главное помнить – не так важна стоимость подарка, как эмоции и настроение, с которым его преподносят.

Что подарить на Новый год близким и друзьям? -16

# Подарки # калейдоскоп # Ирина Лапанович # Екатерина Новицкая # Фотофакт # Новый год

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