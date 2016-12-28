Не все люди так могут: пес два дня ложился под поезд, прикрывая раненую подругу

Новости Украины. Трогательная история произошла в Ужгороде. Пес двое суток не отходил от своей раненой подруги, закрывая ее своим телом. Свидетелем произошедшего стал Денис Малафеев. Он вместе с друзьями попытался убрать собак с путей, но кобель не подпускал людей к подруге.

Душераздирающее видео Денис выложил на своей странице в социальной сети.

После того как эта история стала достоянием общественности, у собак появился дом. Один из пользователей соцсети настолько растрогался, что решил приютить обеих собак.



Денис Малафеев:

Несколько попыток убрать животное с рельс, оказались тщетными, т.к. кабель всячески защищал ее от нас. Я увидел надвигающийся поезд, и мне стало не по себе. Услышав сигнал машиниста, кобель подошел к суке, прижался и лег рядом с ней. Оба животных опустили головы, прижав их к земле и поезд проехал! Ребята, кобель это делал двое суток подряд. Вдумайтесь только. Он грел ее двое суток, чтобы она не замерзла, и подвергал себя опасности каждый раз. Я не знаю, как это назвать: инстинкт, любовь, дружба, преданность. Знаю одно: не все люди так могут. Это поучительно для нас!