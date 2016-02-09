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Подарки своими руками. Как сделать мыло ручной работы?

09 февраля 2016 10:01
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Не зря же говорят, что самый лучший подарок — сделанный своими руками. Но такой презент должен быть не только приятным и красивым, но и полезным. Почему бы кого-то не порадовать оригинальным мылом, сваренным в домашних условиях!?

Подарки своими руками. Как сделать мыло ручной работы?-1

Для Алены мыловарение стало делом для души. Признается, что среди работ есть любимчики.

Мало – помалу девушка, как говорится, набивала руку. И теперь у нее в планах любопытные идеи –   к примеру,  из такого вот букета сделать 101 розу, или еще – сварить огромный и красивый торт. Кстати, с помощью мыла можно даже и в любви признаться, и тонко намекнуть на что-то большее.  

Подарки своими руками. Как сделать мыло ручной работы?-4

Подарки своими руками. Как сделать мыло ручной работы?-6

Узнаем, как происходит сам процесс варки. 

Сперва-наперво, нарезаем готовую мыльную основу. Варить мыло с нуля – довольно хлопотно и опасно. Работать со щелочью надо уметь.

Расплавляется мыльная основа около 2 минут в обычной микроволновой печи. Но будьте осторожны, основа нагревается очень быстро. А важно, чтобы  она не закипела. Затем достаём и  добавляем к ней красители, косметическое масло, примерно 1 чайную ложку и ароматизаторы. Можно добавлять и натурпродукт – шоколад, мед, цедру апельсина. Выливаем жидкость в специальную основу. Они бывают двух типов – силиконовые и пластмассовые. Первые дороже и получше в качестве. 

Далее даем мылу настояться. Около часа – двух.  Вытаскивать его из формы можно, только когда оно полностью остынет. 

# Декоративное искусство # Фотофакт # Хобби # Виктория Ходосок # Алена Вертинская # Мыло ручной работы

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