Как не потратить все деньги в новогодние праздники?

Предновогодняя суета у каждого своя. Дети с нетерпением ждут подарка от Деда Мороза, а взрослые ищут способы новогоднюю сказку оплатить. По официальной статистике белорусы тратят порядка 40% денег на продуктовую корзину. В период праздников расходы возрастают в разы. Ведь каждому хочется встретить Новый год «с размахом».

Отправляясь за покупками в супермаркет важно понимать: торговые точки обязательно попытаются «заманить» вас в сеть якобы выгодных предложений. Опытные маркетологи «жонглируют» целым набором блестящих уловок, которые мягко и незаметно заставляют нас покупать сверх меры.

Чтобы не стать жертвой маркетинговых уловок специалисты рекомендуют отправляться на шоппинг с холодным рассудком и планировать список покупок заранее.