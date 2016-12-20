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Как не потратить все деньги в новогодние праздники?

20 декабря 2016 09:58
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Предновогодняя суета у каждого своя. Дети с нетерпением ждут подарка от Деда Мороза, а взрослые ищут способы новогоднюю сказку оплатить. По официальной статистике белорусы тратят порядка 40% денег на продуктовую корзину. В период праздников расходы возрастают в разы. Ведь каждому хочется встретить Новый год «с размахом».

Отправляясь за покупками в супермаркет важно понимать: торговые точки обязательно попытаются «заманить» вас в сеть якобы выгодных предложений. Опытные маркетологи «жонглируют» целым набором блестящих уловок, которые мягко и незаметно заставляют нас покупать сверх меры.

Чтобы не стать жертвой маркетинговых уловок специалисты рекомендуют отправляться на шоппинг с холодным рассудком и планировать список покупок заранее.

# Полезные советы # Фотофакт # Новый год # Алексей Хадоркин # Кирилл Галушко

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