Четыре «Оскара» у «Паразитов», Хоакин Феникс – лучший актёр. Как прошла церемония

Новости мира. В ночь на 10 февраля в театре «Долби» в Голливуде состоялась 92 церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа. Больше всего наград получил южнокорейский фильм «Паразиты».

Итак, изучим 10 основных категорий.

Приз за лучший фильм получила кинокартина о классовом неравенстве «Паразиты». Ранее этот фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, а также приз актерской гильдии США за лучший актерский состав.

«Паразиты» также выиграли в ещё трёх номинациях – «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший иностранный художественный фильм».