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Четыре «Оскара» у «Паразитов», Хоакин Феникс – лучший актёр. Как прошла церемония

10 февраля 2020 07:17
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Новости мира. В ночь на 10 февраля в театре «Долби» в Голливуде состоялась 92 церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа. Больше всего наград получил южнокорейский фильм «Паразиты». 

Итак, изучим 10 основных категорий. 

Приз за лучший фильм получила кинокартина о классовом неравенстве «Паразиты». Ранее этот фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, а также приз актерской гильдии США за лучший актерский состав. 

«Паразиты» также выиграли в ещё трёх номинациях – «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший иностранный художественный фильм». 

Четыре «Оскара» у «Паразитов», Хоакин Феникс – лучший актёр. Как прошла церемония-1

Фото: Reuters 

Лучшим актёром был признан Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в психологическом триллере «Джокер». 

Всё, что нужно знать. Самые популярные вопросы о премии «Оскар» 

Четыре «Оскара» у «Паразитов», Хоакин Феникс – лучший актёр. Как прошла церемония-4

Фото: AFP via Getty Images 

Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер, которая исполнила главную роль в драматическом фильме «Джуди». Фильм рассказывает историю знаменитой американской актрисы Джуди Гарленд. 

Четыре «Оскара» у «Паразитов», Хоакин Феникс – лучший актёр. Как прошла церемония-7

Фото: instagram.com/theacademy 

Лучшим актёром второго плана был избран Брэд Питт за роль Клиффа Бута в комедийно-драматической кинокартине Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». 

Четыре «Оскара» у «Паразитов», Хоакин Феникс – лучший актёр. Как прошла церемония-10

Фото: instagram.com/theacademy 

Лучшей актрисой второго плана была признана Лора Дерн за роль Норы Фэншоу в фильме «Брачная история». Кинокартина рассказывает о сложностях, с которыми сталкивается семья во время бракоразводного процесса. 

Приз за Лучший адаптированный сценарий получил режиссёр и сценарист фильма «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет 

Четыре «Оскара» у «Паразитов», Хоакин Феникс – лучший актёр. Как прошла церемония-13

Фото: instagram.com/theacademy 

Лучшим анимационным полнометражным фильмом стало продолжение популярного мультфильма – «История игрушек 4». 

Для Питта это первый «Оскар» за актёрскую работу, а режиссёр Пон Чжун-Хо был просто невероятно рад, что его кинокартина «Паразиты» победила в 4 из 6 заявленных номинаций. 

Четыре «Оскара» у «Паразитов», Хоакин Феникс – лучший актёр. Как прошла церемония-16

Фото: instagram.com/theacademy 

Кстати, ещё одной особенностью церемонии является красная дорожка, после которой все обсуждают наряды знаменитостей.

Взглянуть на самые запоминающиеся образы за всю историю премии можно здесь

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