Четыре «Оскара» у «Паразитов», Хоакин Феникс – лучший актёр. Как прошла церемония
Новости мира. В ночь на 10 февраля в театре «Долби» в Голливуде состоялась 92 церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа. Больше всего наград получил южнокорейский фильм «Паразиты».
Итак, изучим 10 основных категорий.
Приз за лучший фильм получила кинокартина о классовом неравенстве «Паразиты». Ранее этот фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, а также приз актерской гильдии США за лучший актерский состав.
«Паразиты» также выиграли в ещё трёх номинациях – «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший иностранный художественный фильм».
Лучшим актёром был признан Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в психологическом триллере «Джокер».
Всё, что нужно знать. Самые популярные вопросы о премии «Оскар»
Фото: AFP via Getty Images
Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер, которая исполнила главную роль в драматическом фильме «Джуди». Фильм рассказывает историю знаменитой американской актрисы Джуди Гарленд.
Фото: instagram.com/theacademy
Лучшим актёром второго плана был избран Брэд Питт за роль Клиффа Бута в комедийно-драматической кинокартине Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».
Фото: instagram.com/theacademy
Лучшей актрисой второго плана была признана Лора Дерн за роль Норы Фэншоу в фильме «Брачная история». Кинокартина рассказывает о сложностях, с которыми сталкивается семья во время бракоразводного процесса.
Приз за Лучший адаптированный сценарий получил режиссёр и сценарист фильма «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити.
Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет
Фото: instagram.com/theacademy
Лучшим анимационным полнометражным фильмом стало продолжение популярного мультфильма – «История игрушек 4».
Для Питта это первый «Оскар» за актёрскую работу, а режиссёр Пон Чжун-Хо был просто невероятно рад, что его кинокартина «Паразиты» победила в 4 из 6 заявленных номинаций.
Фото: instagram.com/theacademy
Кстати, ещё одной особенностью церемонии является красная дорожка, после которой все обсуждают наряды знаменитостей.
Взглянуть на самые запоминающиеся образы за всю историю премии можно здесь.