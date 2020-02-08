Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет

Церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук является одним из важнейших вечеров для голливудских кинозвёзд, поскольку они не только забирают с собой главную награду, но и демонстрируют элегантные костюмы и платья на красной дорожке! Хотя некоторые знаменитости из года в год неизменно входят в список звезд с лучшими нарядами, есть и те, кто совсем не вписывается в моду красной ковровой дорожки. Звезды тоже делают серьезные ошибки в образах, а мы, зрители, наблюдаем за всем из дома и любим обсуждать все удачные и неудачные появления на дорожке, возможно, даже больше, чем все неловкие моменты церемонии награждения. Авторы популярного американского издания в одном материале собрали самые неудачные образы голливудских звёзд на красной дорожке и пояснили, почему эти наряды не стоит повторять. Ниже представлен перевод материала из журнала Good Housekeeping. Гвинет Пэлтроу, 2002 год Good Housekeeping:

Недавняя церемония «Золотого глобуса» 2020 года – не первый случай, когда Гвинет надела «голое» платье. Актриса удивила всех за несколько лет до этого на «Оскаре» 2002 года, когда выбрала смелый готический наряд, который активно обсуждался.

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Ума Турман, 2004 год Good Housekeeping:

В 2004 году Ума Турман совершила исключительную ошибку в моде, надев белое вздымающееся платье, которое выглядело, как неудачный проект декоративно-прикладного искусства. Кто сможет забыть те мешковатые слои?

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Леди Гага, 2015 год Good Housekeeping:

Обычное белое платье могло бы быть великолепно само по себе, но в сочетании с этими экстравагантными красными перчатками... И, конечно, пользователи соцсетей не могли перестать создавать множество забавных мемов о том, как Гага выглядела так, словно собиралась мыть посуду.

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Бьорк, 2001 год Good Housekeeping:

Это, вероятно, одно из самых знаковых платьев «Оскара» всех времен: исландская певица сделала своеобразное заявление на церемонии вручения премии «Оскар» 2001 года, появившись в этом вдохновленном лебедем предмете гардероба (а затем в прямом смысле откладывая яйца на красной ковровой дорожке?!).

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Шарлиз Терон, 2010 год Good Housekeeping:

В 2010 году Шарлиз Терон решила выйти на красную ковровую дорожку «Оскара» в неудачном атласном платье от Dior Couture, которое странным образом подчеркивало грудь.

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St. Vincent, 2018 год Good Housekeeping:

Мы не против классического маленького чёрного платья, но странный наряд St. Vincent на церемонии вручения премии «Оскар» 2018 года, возможно, был слишком коротким. На красной ковровой дорожке певица была в едва заметном черном мини-платье со странным пышным рукавом и специфичным подолом.

Фото: Jeff Kravitz / Getty Images

Фейт Хилл, 2002 год Good Housekeeping:

Вероятно, когда Фэйт Хилл появилась в этом радужном платье от Версаче на «Оскаре» 2002 года, ей предложили выступить с песней «Somewhere Over the Rainbow».

Фото: Ron Galella / Getty Images

Кейт Хадсон, 2001 год Good Housekeeping:

Кейт смогла бы произвести впечатление без накидки с бахромой и неряшливых кудрей, но в совокупности образ стал модным промахом даже для 2000-х годов.

Фото: Sgranitz / Getty Images

Лиззи Гардинер, 1995 год Good Housekeeping:

Это причудливое платье из карт American Express, которое Лиззи Гардинер решила надеть на «Оскар» 1995 года, определенно было частью какого-то заявления. Авторы издания не совсем уверены, в чём оно заключалось.

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Сара Полсон, 2019 год Good Housekeeping:

Стоит отдать должное Саре Полсон, что на «Оскаре» в 2019 году она по достоинству оценила розовый цвет, но это пышное платье с вырезом в области живота было странного размера, и его можно считать слегка эксцентричным выбором для красной дорожки.

Фото: Steve Granitz / Getty Images

Дженнифер Коннелли, 2002 год Good Housekeeping:

Актриса Дженнифер Коннелли объединила серое платье с супер длинным шарфом в образе для церемонии «Оскара» 2002 года, что не совсем подходило для такого случая.

Фото: KMazur / Getty Images

Деми Мур, 1998 год Good Housekeeping:

Из этого необычного наряда, который Деми Мур, очевидно, создала сама, усвоены две вещи: никогда не пытайтесь сшить платье для «Оскара» самостоятельно, а также никогда не сочетайте велосипедные шорты и топ-бюстье.

Фото: Jim Smeal / Getty Images

Николь Кидман, 1996 год Good Housekeeping:

Это фиолетовое платье в полный рост, которое Николь Кидман надела на церемонию вручения премии «Оскар» 1996 года, выглядело не столько шикарным платьем, сколько ночной рубашкой.

Фото: Jim Smeal / Getty Images

Майя Рудольф, 2018 год Good Housekeeping:

Свободное красное платье-халат на Майе Рудольф было необычным выбором для «Оскара» 2018 года, тем более что оно напоминало продолжение красной ковровой дорожки.

Фото: Dan Macmedan / Getty Images

Шер, 1986 год Good Housekeeping:

Позвольте единственной и неповторимой Шер притягивать взгляды к её незабываемому образу на красной дорожке. Этот расшитый наряд, оголяющий тело (в сочетании с не менее впечатляющим головным убором с перьями), несомненно, содержал в себе определенное заявление на «Оскаре» 1986 года.

Фото: Bettmann / Getty Images

Хилари Суэнк, 2003 год Good Housekeeping:

В 2003 году Хилари Суэнк выглядела больше готовой к выпускному балу, чем к церемонии вручения премии «Оскар» в этом бледно-розовом платье. Конечно, это было в начале 2000-х, но добавление розового тюля, как у принцесс, было лишним.

Фото: Sgranitz / Getty Images

Дакота Джонсон, 2017 год Good Housekeeping:

Несмотря на дополнительную ткань и крупный бант на талии, большинство зрителей не восхитились этим бледно-золотым платьем от Гучи, которое Дакота Джонсон решила надеть на «Оскар» 2017 года.

Фото: Dan Macmedan / Getty Images

Ким Бейсингер, 1990 год Good Housekeeping:

Ким Бейсингер последовала примеру Деми Мур и самостоятельно сшила себе платье для «Оскара» – и результат был такой же.

Фото: Ron Galella / Getty Images

Лайза Миннелли, 2014 год Good Housekeeping:

В 2014 году синий шелковый брючный костюм, безусловно, был громким выбором Лизы Минелли, особенно с синей полосой на волосах, которая выглядела скорее кричащей, чем модной.

Фото: Kevin Mazur / Getty Images

Дженнифер Хадсон, 2007 год Good Housekeeping:

Дженнифер Хадсон получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в «Девушках мечты», однако ее выбор наряда для красной дорожки определенно был далек от мечты. Актриса совместила скучное коричневое платье с металлической курткой-болеро из змеиной кожи.

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Селин Дион, 1999 год Good Housekeeping:

Непонятно о чем думала Селин, когда она надела этот белый смокинг свободного покрова на церемонию «Оскар» 1999 года, ещё и завершив образ белой атласной шляпой и солнцезащитными очками, украшенными драгоценными камнями.

Фото: Jeffrey Mayer / Getty Images

Тильда Суинтон, 2008 год Good Housekeeping:

Бесформенное шелковое платье Тильды с одним рукавом для большинства людей не стало любимым на красной дорожке, хотя Тим Ганн точно сказал несколько теплых слов о нем.

Фото: Jeff Kravitz / Getty Images

Сара Джессика Паркер, 2010 год Good Housekeeping:

Конечно, Кэрри Брэдшоу может быть известной модницей в культовом телесериале, но в 2010 году звезда «Секса в большом городе», вероятно, не попадала под это описание, выбрав бледно-желтое платье от Chanel, которое активно обсуждали (зрители либо обожали, либо унижали его).

Фото: Kevin Mazur / Getty Images

Тайра Бэнкс, 2002 год Good Housekeeping:

Хотя супермодель Тайра Бэнкс обычно старается удивлять высокой модой, в 2002 году она совершила редкую оплошность, когда надела это пушистое фиолетовое платье от Веры Вонг, которое, в основном, источало сладкие сливовые флюиды.

Фото: Steve Granitz / Getty Images

Анджелина Джоли, 2000 год Good Housekeeping:

В тот вечер Анджелина была удостоена «Оскара» за лучшую женскую роль в «Прерванной жизни», но она точно бы не получила награду за лучший наряд, появившись в готическом образе.

Фото: Kevin Mazur / Inactive / Getty Images

Наоми Уоттс, 2006 год Good Housekeeping:

На красной ковровой дорожке «Оскара» 2006 года платье Наоми от Givenchy телесного цвета выглядело скорее потрепанным, чем роскошным, особенно с этими прозрачными слоями и комками на лифе, из-за которых платье выглядело так, как будто оно было испорчено (возможно, самим Кинг-Конгом)?

Фото: Chris Polk / Getty Images

Вупи Голдберг, 1993 год Good Housekeeping:

Вупи Голдберг определённо можно назвать смелой на церемонии вручения премии «Оскар» 1993 года, ведь она решилась надеть это яркое фиолетовое атласное платье-костюм с неоново-зеленой подкладкой. Бесспорно, она притягивала к себе взгляды в тот вечер.

Фото: KMazur / Getty Images

Софи Лорен, 2009 год Good Housekeeping:

Неужели в 2009 году Софи Лорен пыталась передать образ Белль из «Красавицы и чудовища», надев это вычурное желтое платье? В любом случае излишки завитков и текстур на платье были бы уместнее за пределами красной дорожки «Оскара».

Фото: Steve Granitz / Getty Images

Дайан Китон, 2004 год Фэшн-эксперты вовсе не против того, чтобы Дайан Китон носила костюм в мужском стиле. Просто образ из огромного пиджака в сочетании с котелком, кожаными перчатками и контрастными узорами (вы только посмотрите на смесь полосок и горошка!) немного вышел за рамки.

Фото: Vince Bucci / Getty Images

Рэйчел Вайс, 2019 год Good Housekeeping:

Рэйчел Вайс была номинирована на лучшую женскую роль второго плана благодаря выдающейся игре в «Фаворитке», но в прошлом году это красное платье от Givenchy с латексным топом не стало у зрителей любимым образом на красной ковровой дорожке.

Фото: Steve Granitz / Getty Images

Джина Дэвис, 1992 год Good Housekeeping:

Можно предположить, что в 1992 году Джина Дэвис пыталась передать образ танцовщицы канкан, надев это белое платье из сборок, которое напоминало причёску маллет. Длинный шлейф из излишних оборок определенно сделал наряд скорее маскарадным, чем элегантным.

Фото: Ron Galella / Getty Images

Камерон Диас, 2002 год Good Housekeeping:

На «Оскаре» 2002 года тонкий цветочный принт, возможно, и был уникальным, но сложно свыкнуться с мыслью, что образ Камерон напоминал сочетание шелкового халата со странным поясом. И всё это дополняли взлохмаченные волосы.

Фото: Frank Micelotta / Getty Images

Марион Котийяр, 2015 год Good Housekeeping:

Это белое платье в небольшой горошек от Dior, которое Марион надела на «Оскар» 2015 года, спереди могло выглядеть вполне нормальным, и даже шикарным, но вид сзади заставлял людей вокруг бросать косые взгляды.

Фото: Jason Merritt / Getty Images

Салли Кёркленд, 2002 год Good Housekeeping:

С этим нарядом происходит так много всего, что платье попало не в один список обсуждаемых образов.

Фото: Sgranitz / Getty Images

Рэйчел Гриффитс, 1999 год Good Housekeeping:

На церемонии вручения премии «Оскар» 1999 года блестящий переливающийся розовый цвет был не совсем к лицу Рэйчел Гриффитс. Стоит признать, что ослепительно блестящая сумочка в виде камеры была достаточно хороша.

Фото: KMazur / Getty Images