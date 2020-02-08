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Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет

08 февраля 2020 13:18
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Церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук является одним из важнейших вечеров для голливудских кинозвёзд, поскольку они не только забирают с собой главную награду, но и демонстрируют элегантные костюмы и платья на красной дорожке!

Хотя некоторые знаменитости из года в год неизменно входят в список звезд с лучшими нарядами, есть и те, кто совсем не вписывается в моду красной ковровой дорожки. Звезды тоже делают серьезные ошибки в образах, а мы, зрители, наблюдаем за всем из дома и любим обсуждать все удачные и неудачные появления на дорожке, возможно, даже больше, чем все неловкие моменты церемонии награждения. 

Авторы популярного американского издания в одном материале собрали самые неудачные образы голливудских звёзд на красной дорожке и пояснили, почему эти наряды не стоит повторять. Ниже представлен перевод материала из журнала Good Housekeeping. 

Гвинет Пэлтроу, 2002 год 

Good Housekeeping:
Недавняя церемония «Золотого глобуса» 2020 года – не первый случай, когда Гвинет надела «голое» платье. Актриса удивила всех за несколько лет до этого на «Оскаре» 2002 года, когда выбрала смелый готический наряд, который активно обсуждался. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-1

Фото: KMazur / Getty Images 

Ума Турман, 2004 год 

Good Housekeeping:
В 2004 году Ума Турман совершила исключительную ошибку в моде, надев белое вздымающееся платье, которое выглядело, как неудачный проект декоративно-прикладного искусства. Кто сможет забыть те мешковатые слои? 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-4

Фото: Gregg Deguire / Getty Images 

Леди Гага, 2015 год 

Good Housekeeping:
Обычное белое платье могло бы быть великолепно само по себе, но в сочетании с этими экстравагантными красными перчатками... И, конечно, пользователи соцсетей не могли перестать создавать множество забавных мемов о том, как Гага выглядела так, словно собиралась мыть посуду. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-7

Фото: Jason Merritt / Getty Images 

Бьорк, 2001 год 

Good Housekeeping:
Это, вероятно, одно из самых знаковых платьев «Оскара» всех времен: исландская певица сделала своеобразное заявление на церемонии вручения премии «Оскар» 2001 года, появившись в этом вдохновленном лебедем предмете гардероба (а затем в прямом смысле откладывая яйца на красной ковровой дорожке?!). 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-10

Фото: Sgranitz / Getty Images 

Шарлиз Терон, 2010 год 

Good Housekeeping:
В 2010 году Шарлиз Терон решила выйти на красную ковровую дорожку «Оскара» в неудачном атласном платье от Dior Couture, которое странным образом подчеркивало грудь. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-13

Фото: Frazer Harrison / Getty Images 

St. Vincent, 2018 год 

Good Housekeeping:
Мы не против классического маленького чёрного платья, но странный наряд St. Vincent на церемонии вручения премии «Оскар» 2018 года, возможно, был слишком коротким. На красной ковровой дорожке певица была в едва заметном черном мини-платье со странным пышным рукавом и специфичным подолом. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-16

Фото: Jeff Kravitz / Getty Images 

Фейт Хилл, 2002 год 

Good Housekeeping:
Вероятно, когда Фэйт Хилл появилась в этом радужном платье от Версаче на «Оскаре» 2002 года, ей предложили выступить с песней «Somewhere Over the Rainbow». 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-19

Фото: Ron Galella / Getty Images 

Кейт Хадсон, 2001 год 

Good Housekeeping:
Кейт смогла бы произвести впечатление без накидки с бахромой и неряшливых кудрей, но в совокупности образ стал модным промахом даже для 2000-х годов. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-22

Фото: Sgranitz / Getty Images 

Лиззи Гардинер, 1995 год 

Good Housekeeping:
Это причудливое платье из карт American Express, которое Лиззи Гардинер решила надеть на «Оскар» 1995 года, определенно было частью какого-то заявления.

Авторы издания не совсем уверены, в чём оно заключалось. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-25

Фото: Barry King / Getty Images 

Сара Полсон, 2019 год 

Good Housekeeping:
Стоит отдать должное Саре Полсон, что на «Оскаре» в 2019 году она по достоинству оценила розовый цвет, но это пышное платье с вырезом в области живота было странного размера, и его можно считать слегка эксцентричным выбором для красной дорожки. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-28

Фото: Steve Granitz / Getty Images 

Дженнифер Коннелли, 2002 год 

Good Housekeeping:
Актриса Дженнифер Коннелли объединила серое платье с супер длинным шарфом в образе для церемонии «Оскара» 2002 года, что не совсем подходило для такого случая. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-31

Фото: KMazur / Getty Images 

Деми Мур, 1998 год 

Good Housekeeping:
Из этого необычного наряда, который Деми Мур, очевидно, создала сама, усвоены две вещи: никогда не пытайтесь сшить платье для «Оскара» самостоятельно, а также никогда не сочетайте велосипедные шорты и топ-бюстье. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-34

Фото: Jim Smeal / Getty Images 

Николь Кидман, 1996 год 

Good Housekeeping:
Это фиолетовое платье в полный рост, которое Николь Кидман надела на церемонию вручения премии «Оскар» 1996 года, выглядело не столько шикарным платьем, сколько ночной рубашкой. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-37

Фото: Jim Smeal / Getty Images 

Майя Рудольф, 2018 год 

Good Housekeeping:
Свободное красное платье-халат на Майе Рудольф было необычным выбором для «Оскара» 2018 года, тем более что оно напоминало продолжение красной ковровой дорожки. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-40

Фото: Dan Macmedan / Getty Images 

Шер, 1986 год 

Good Housekeeping:
Позвольте единственной и неповторимой Шер притягивать взгляды к её незабываемому образу на красной дорожке. Этот расшитый наряд, оголяющий тело (в сочетании с не менее впечатляющим головным убором с перьями), несомненно, содержал в себе определенное заявление на «Оскаре» 1986 года. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-43

Фото: Bettmann / Getty Images 

Хилари Суэнк, 2003 год 

Good Housekeeping:
В 2003 году Хилари Суэнк выглядела больше готовой к выпускному балу, чем к церемонии вручения премии «Оскар» в этом бледно-розовом платье. Конечно, это было в начале 2000-х, но добавление розового тюля, как у принцесс, было лишним. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-46

Фото: Sgranitz / Getty Images 

Дакота Джонсон, 2017 год 

Good Housekeeping:
Несмотря на дополнительную ткань и крупный бант на талии, большинство зрителей не восхитились этим бледно-золотым платьем от Гучи, которое Дакота Джонсон решила надеть на «Оскар» 2017 года. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-49

Фото: Dan Macmedan / Getty Images 

Ким Бейсингер, 1990 год 

Good Housekeeping:
Ким Бейсингер последовала примеру Деми Мур и самостоятельно сшила себе платье для «Оскара» – и результат был такой же. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-52

Фото: Ron Galella / Getty Images 

Лайза Миннелли, 2014 год 

Good Housekeeping:
В 2014 году синий шелковый брючный костюм, безусловно, был громким выбором Лизы Минелли, особенно с синей полосой на волосах, которая выглядела скорее кричащей, чем модной. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-55

Фото: Kevin Mazur / Getty Images 

Дженнифер Хадсон, 2007 год 

Good Housekeeping:
Дженнифер Хадсон получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в «Девушках мечты», однако ее выбор наряда для красной дорожки определенно был далек от мечты. Актриса совместила скучное коричневое платье с металлической курткой-болеро из змеиной кожи. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-58

Фото: Frazer Harrison / Getty Images 

Селин Дион, 1999 год 

Good Housekeeping:
Непонятно о чем думала Селин, когда она надела этот белый смокинг свободного покрова на церемонию «Оскар» 1999 года, ещё и завершив образ белой атласной шляпой и солнцезащитными очками, украшенными драгоценными камнями. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-61

Фото: Jeffrey Mayer / Getty Images 

Тильда Суинтон, 2008 год 

Good Housekeeping:
Бесформенное шелковое платье Тильды с одним рукавом для большинства людей не стало любимым на красной дорожке, хотя Тим Ганн точно сказал несколько теплых слов о нем. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-64

Фото: Jeff Kravitz / Getty Images 

Сара Джессика Паркер, 2010 год 

Good Housekeeping:
Конечно, Кэрри Брэдшоу может быть известной модницей в культовом телесериале, но в 2010 году звезда «Секса в большом городе», вероятно, не попадала под это описание, выбрав бледно-желтое платье от Chanel, которое активно обсуждали (зрители либо обожали, либо унижали его). 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-67

Фото: Kevin Mazur / Getty Images 

Тайра Бэнкс, 2002 год 

Good Housekeeping:
Хотя супермодель Тайра Бэнкс обычно старается удивлять высокой модой, в 2002 году она совершила редкую оплошность, когда надела это пушистое фиолетовое платье от Веры Вонг, которое, в основном, источало сладкие сливовые флюиды. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-70

Фото: Steve Granitz / Getty Images 

Анджелина Джоли, 2000 год 

Good Housekeeping:
В тот вечер Анджелина была удостоена «Оскара» за лучшую женскую роль в «Прерванной жизни», но она точно бы не получила награду за лучший наряд, появившись в готическом образе. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-73

Фото: Kevin Mazur / Inactive / Getty Images 

Наоми Уоттс, 2006 год 

Good Housekeeping:
На красной ковровой дорожке «Оскара» 2006 года платье Наоми от Givenchy телесного цвета выглядело скорее потрепанным, чем роскошным, особенно с этими прозрачными слоями и комками на лифе, из-за которых платье выглядело так, как будто оно было испорчено (возможно, самим Кинг-Конгом)? 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-76

Фото: Chris Polk / Getty Images 

Вупи Голдберг, 1993 год 

Good Housekeeping:
Вупи Голдберг определённо можно назвать смелой на церемонии вручения премии «Оскар» 1993 года, ведь она решилась надеть это яркое фиолетовое атласное платье-костюм с неоново-зеленой подкладкой. Бесспорно, она притягивала к себе взгляды в тот вечер. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-79

Фото: KMazur / Getty Images 

Софи Лорен, 2009 год 

Good Housekeeping:
Неужели в 2009 году Софи Лорен пыталась передать образ Белль из «Красавицы и чудовища», надев это вычурное желтое платье? В любом случае излишки завитков и текстур на платье были бы уместнее за пределами красной дорожки «Оскара». 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-82

Фото: Steve Granitz / Getty Images 

Дайан Китон, 2004 год 

Фэшн-эксперты вовсе не против того, чтобы Дайан Китон носила костюм в мужском стиле. Просто образ из огромного пиджака в сочетании с котелком, кожаными перчатками и контрастными узорами (вы только посмотрите на смесь полосок и горошка!) немного вышел за рамки. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-85

Фото: Vince Bucci / Getty Images 

Рэйчел Вайс, 2019 год 

Good Housekeeping:
Рэйчел Вайс была номинирована на лучшую женскую роль второго плана благодаря выдающейся игре в «Фаворитке», но в прошлом году это красное платье от Givenchy с латексным топом не стало у зрителей любимым образом на красной ковровой дорожке. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-88

Фото: Steve Granitz / Getty Images 

Джина Дэвис, 1992 год 

Good Housekeeping:
Можно предположить, что в 1992 году Джина Дэвис пыталась передать образ танцовщицы канкан, надев это белое платье из сборок, которое напоминало причёску маллет. Длинный шлейф из излишних оборок определенно сделал наряд скорее маскарадным, чем элегантным. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-91

Фото: Ron Galella / Getty Images 

Камерон Диас, 2002 год 

Good Housekeeping:
На «Оскаре» 2002 года тонкий цветочный принт, возможно, и был уникальным, но сложно свыкнуться с мыслью, что образ Камерон напоминал сочетание шелкового халата со странным поясом. И всё это дополняли взлохмаченные волосы. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-94

Фото: Frank Micelotta / Getty Images 

Марион Котийяр, 2015 год 

Good Housekeeping:
Это белое платье в небольшой горошек от Dior, которое Марион надела на «Оскар» 2015 года, спереди могло выглядеть вполне нормальным, и даже шикарным, но вид сзади заставлял людей вокруг бросать косые взгляды. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-97

Фото: Jason Merritt / Getty Images 

Салли Кёркленд, 2002 год 

Good Housekeeping:
С этим нарядом происходит так много всего, что платье попало не в один список обсуждаемых образов. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-100

Фото: Sgranitz / Getty Images 

Рэйчел Гриффитс, 1999 год 

Good Housekeeping:
На церемонии вручения премии «Оскар» 1999 года блестящий переливающийся розовый цвет был не совсем к лицу Рэйчел Гриффитс. Стоит признать, что ослепительно блестящая сумочка в виде камеры была достаточно хороша. 

Зато запомнились. Самые странные наряды с церемонии «Оскар» за прошедшие 30 лет-103

Фото: KMazur / Getty Images 

Кстати, недавно мы показывали самые запоминающиеся образы с красной дорожки «Оскара».

Посмотреть на наряды можно здесь

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