«Паразиты», «Атлантика», «Отверженные». О чём фильмы-победители Каннского кинофестиваля?

Новости Франции. 25 мая на Лазурном берегу церемонией награждения победителей завершился 72 международный Каннский кинофестиваль. Главную награду фестиваля, «Золотую пальмовую ветвь», получила картина южнокорейского режиссёра Пон Чжун-Хо «Паразиты» о классовом неравенстве. Фильм рассказывает историю того, как семья бедняков попыталась улучшить своё материальное положение, устроившись на работу в обеспеченную семью.

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Гран-при получила французская режиссёр сенегальского происхождения Мати Диоп. Её дебютный фильм «Атлантика» посвящён 17-летней девушке, которая переживает разлуку со своим молодым человеком. А пока она переживает, ей уже подобрали жениха. Кстати, награду вручил Сильвестр Сталлоне.

Фото: Valery Hache / AFP

Приз за лучшую режиссуру выиграли братья Дарденны из Бельгии. Их фильм «Молодой Ахмед» повествует о школьнике, который, будучи религиозным фанатиком, решает зарезать учительницу.

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Награду за лучший сценарий получил фильм «Портрет молодой женщины в огне» французской режиссёра и сценариста Селин Скьяммы. Действие фильма разворачивается во Франции XVIII века. Молодая художница пишет свадебный портрет невесты. Постепенно девушки сближаются и обе начинают опасаться, что счастливый брак одной из них может оказаться не слишком счастливым.

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Лучшей актрисой была выбрана британка Эмили Бичем. Награду ей принесла роль в фильме «Малыш Джо».

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Приз за лучшую мужскую роль достался испанскому актёру Антонио Бандерасу. Стать одним из победителей Каннского кинофестиваля испанцу помогла роль в фильме Педро Альмодовара «Боль и слава».

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Приз жюри получили сразу две работы: «Отверженные» Ладжа Ли и «Козодои» Клебера Мендонсы Филью. Картина Ладжа Ли рассказывает о столкновении цыган, мафии и полицейского отряда.

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

В фильме «Козодои» жители небольшого городка похоронили старейшую жительницу, после чего обнаружили, что их населённый пункт пропал с карт.

Фото: Valery Hache / AFP

За лучший дебютный фильм «Золотой камерой» был удостоен бельгиец Сезар Диаз с работой «Наши матери».

Фото: instagram.com/festivaldecannes