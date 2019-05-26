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«Паразиты», «Атлантика», «Отверженные». О чём фильмы-победители Каннского кинофестиваля?

26 мая 2019 08:01
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Новости Франции. 25 мая на Лазурном берегу церемонией награждения победителей завершился 72 международный Каннский кинофестиваль.  

Главную награду фестиваля, «Золотую пальмовую ветвь», получила картина южнокорейского режиссёра Пон Чжун-Хо «Паразиты» о классовом неравенстве. Фильм рассказывает историю того, как семья бедняков попыталась улучшить своё материальное положение, устроившись на работу в обеспеченную семью.  

«Паразиты», «Атлантика», «Отверженные». О чём фильмы-победители Каннского кинофестиваля?-1

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images  

Гран-при получила французская режиссёр сенегальского происхождения Мати Диоп. Её дебютный фильм «Атлантика» посвящён 17-летней девушке, которая переживает разлуку со своим молодым человеком. А пока она переживает, ей уже подобрали жениха. Кстати, награду вручил Сильвестр Сталлоне.  

«Паразиты», «Атлантика», «Отверженные». О чём фильмы-победители Каннского кинофестиваля?-4

Фото: Valery Hache / AFP  

Приз за лучшую режиссуру выиграли братья Дарденны из Бельгии. Их фильм «Молодой Ахмед» повествует о школьнике, который, будучи религиозным фанатиком, решает зарезать учительницу.  

«Паразиты», «Атлантика», «Отверженные». О чём фильмы-победители Каннского кинофестиваля?-7

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images  

Награду за лучший сценарий получил фильм «Портрет молодой женщины в огне» французской режиссёра и сценариста Селин Скьяммы. Действие фильма разворачивается во Франции XVIII века. Молодая художница пишет свадебный портрет невесты. Постепенно девушки сближаются и обе начинают опасаться, что счастливый брак одной из них может оказаться не слишком счастливым.  

«Паразиты», «Атлантика», «Отверженные». О чём фильмы-победители Каннского кинофестиваля?-10

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images  

Лучшей актрисой была выбрана британка Эмили Бичем. Награду ей принесла роль в фильме «Малыш Джо».  

«Паразиты», «Атлантика», «Отверженные». О чём фильмы-победители Каннского кинофестиваля?-13

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images  

Приз за лучшую мужскую роль достался испанскому актёру Антонио Бандерасу. Стать одним из победителей Каннского кинофестиваля испанцу помогла роль в фильме Педро Альмодовара «Боль и слава».  

«Паразиты», «Атлантика», «Отверженные». О чём фильмы-победители Каннского кинофестиваля?-16

Фото: Stephane Cardinale-Corbis / Getty Images  

Приз жюри получили сразу две работы: «Отверженные» Ладжа Ли и «Козодои» Клебера Мендонсы Филью. Картина Ладжа Ли рассказывает о столкновении цыган, мафии и полицейского отряда.  

«Паразиты», «Атлантика», «Отверженные». О чём фильмы-победители Каннского кинофестиваля?-19

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images  

В фильме «Козодои» жители небольшого городка похоронили старейшую жительницу, после чего обнаружили, что их населённый пункт пропал с карт.  

«Паразиты», «Атлантика», «Отверженные». О чём фильмы-победители Каннского кинофестиваля?-22

Фото: Valery Hache / AFP  

За лучший дебютный фильм «Золотой камерой» был удостоен бельгиец Сезар Диаз с работой «Наши матери».  

«Паразиты», «Атлантика», «Отверженные». О чём фильмы-победители Каннского кинофестиваля?-25

Фото: instagram.com/festivaldecannes  

В этом году Каннский кинофестиваль проходил с 14 по 25 мая. 

За главную награду боролся 21 фильм – здесь подробнее.  

# Каннский кинофестиваль # Кино # Фотофакт

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