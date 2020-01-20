Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актёрский состав

Новости США. Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодная церемония вручения прошла накануне в Лос-Анджелесе. За лучшую мужскую роль наградили Хоакина Феникса, который сыграл в картине «Джокер». Лучшей актрисой признали Рене Зеллвегер за роль в киноленте «Джуди».

Нашумевший фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» получил главную премию – за лучший актерский состав и стал первой иностранной лентой, которая завоевала приз актерской гильдии США.