Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актёрский состав

Новости США. Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ежегодная церемония вручения прошла накануне в Лос-Анджелесе. За лучшую мужскую роль наградили Хоакина Феникса, который сыграл в картине «Джокер». Лучшей актрисой признали Рене Зеллвегер за роль в киноленте «Джуди».
Нашумевший фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» получил главную премию – за лучший актерский состав и стал первой иностранной лентой, которая завоевала приз актерской гильдии США.
Отметим, картина Пон Чжун Хо также поборется за победу в шести номинациях на премии «Оскар», которая состоится 10 февраля. Среди главных конкурентов «Паразитов» – «Однажды в Голливуде», «Ирландец» и «Джокер».