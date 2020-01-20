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Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актёрский состав

20 января 2020 12:18
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Новости США. Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актёрский состав-1

Ежегодная церемония вручения прошла накануне в Лос-Анджелесе. За лучшую мужскую роль наградили Хоакина Феникса, который сыграл в картине «Джокер». Лучшей актрисой признали Рене Зеллвегер за роль в киноленте «Джуди».

Нашумевший фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» получил главную премию – за лучший актерский состав и стал первой иностранной лентой, которая завоевала приз актерской гильдии США.

Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актёрский состав-4

Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актёрский состав-6

Отметим, картина Пон Чжун Хо также поборется за победу в шести номинациях на премии «Оскар», которая состоится 10 февраля. Среди главных конкурентов «Паразитов» – «Однажды в Голливуде», «Ирландец» и «Джокер».

Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актёрский состав-9

Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актёрский состав-11

Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актёрский состав-13

# Кино # Фотофакт

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