«Крепостная». Режиссёр сыграл конюха и ещё 7 занятных фактов о нашумевшем сериале

В прошлом году на экраны вышел украинский сериал «Крепостная», и почти сразу он был признан одной из лучших новинок 2019 года. Мы решили узнать, как проходили съёмки этой кинокартины, а также разные интересные факты.

На данный момент выпущено 2 сезона, первый стартовал в феврале, а второй в августе. Планируется, что в 2021 году выйдут ещё два сезона, но пока что телезрителям остаётся только ждать и пересматривать уже выпущенные серии.

А ещё можно почитать книги по мотивам этого сериала – это первый интересный факт. Сейчас написаны две книги на русском языке.