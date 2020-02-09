Делай, что хочешь. Девушка попросила парня подстричь её, а он срезал 35 см волос

Пользователь Reddit 123throwaway98765432 неудачно подстриг свою девушку и попросил других оценить его действия. Парень рассказал, что находится в отношениях около шести месяцев, и его девушка начала говорить, что ей нужно постричься. Подруга юноши не хотела платить за стрижку, поэтому обратилась за помощью к Throwaway. Автор публикации предупредил свою девушку, что раньше никогда никого не стриг и не знает, как это делать. Но она ответила, что её это не волнует. Парень решил, что это может быть интересным опытом. Перед тем, как начать, автор истории уточнил, какую бы причёску хотела его девушка, и услышал в ответ: «Делай, что хочешь». Она вела себя спокойно, поэтому Throwaway подумал, что ей действительно всё равно. Пользователь Reddit решил, что его подруга будет выглядеть мило с короткими волосами. Он начал стричь выше плеч, срезая примерно 30-35 см длины.

Фото: pixabay.com

Когда девушка автора увидела свои волосы на полу и поняла, насколько коротко её стригут, она встала и начала кричать на парня. Она сказала, что тот обрезал слишком много, и он должен был догадаться, что она не хотела короткую причёску. Юноша попытался успокоить свою девушку, но та продолжала дуться, пока завершалась стрижка. Автор истории считает, что результат получился достаточно хорошим для бесплатной услуги, однако его девушка до сих пор на него зла. После всего случившегося он предложил оплатить поход в нормальный салон красоты, но она ответила, что там ее волосы просто обрежут еще короче. Молодой человек понял, что его девушка ненавидит свою новую прическу. Из-за этого Throwaway чувствует себя ужасно, но в то же время не думает, что сделал что-то не так. Он всерьез воспринял фразу «Делай, что хочешь».

Фото: pixabay.com