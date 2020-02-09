Ван Дамм, Депп, Бандерас. Дочки голливудских красавцев, которые взяли от родителей лучшее

Что нужно для счастья? Если конкретнее – для мужского счастья? Ты можешь быть красивым, умным, знаменитым, богатым и сниматься в голливудских фильмах. Всё это замечательно. Но когда мужчина может похвастаться ещё и красавицей-дочкой, только тогда он может открыть другую сторону себя – сторону гордого отца. Мы выбрали семь знаменитых актёров, которые точно могут гордиться собой.

Бьянка Ван Варенберг, 29 лет

Отец – Жан-Клод Ван Дамм. Девушка пошла по стопам отца и тоже стала актрисой. Дебютировала в 2008 году, а в 2012 году впервые получила главную роль. Также пробовала себя в качестве сценариста и продюсера.