Ван Дамм, Депп, Бандерас. Дочки голливудских красавцев, которые взяли от родителей лучшее
Что нужно для счастья? Если конкретнее – для мужского счастья? Ты можешь быть красивым, умным, знаменитым, богатым и сниматься в голливудских фильмах. Всё это замечательно. Но когда мужчина может похвастаться ещё и красавицей-дочкой, только тогда он может открыть другую сторону себя – сторону гордого отца. Мы выбрали семь знаменитых актёров, которые точно могут гордиться собой.
Бьянка Ван Варенберг, 29 лет
Отец – Жан-Клод Ван Дамм. Девушка пошла по стопам отца и тоже стала актрисой. Дебютировала в 2008 году, а в 2012 году впервые получила главную роль. Также пробовала себя в качестве сценариста и продюсера.
Фото: instagram.com/iambbgun
Фото: instagram.com/iambbgun
Ида Лундгрен, 23 года
Отец – Дольф Лундгрен. Девушка является моделью, много путешествует, активно занимается спортом, иногда её спарринг-партнёром является Бьянка. Ида также снялась в нескольких фильмах.
Фото: instagram.com/idaslundgren
Фото: instagram.com/idaslundgren
Фото: instagram.com/idaslundgren
София Роуз Сталлоне, 23 года
Отец – Сильвестр Сталлоне. В два с половиной месяца София перенесла операцию на сердце, затем ещё одну – в 16 лет. Поскольку дочка из-за своего здоровья заставила Сильвестра сильно поволноваться, она стала его любимицей. Снимается в рекламе и фильмах, появляется в модных журналах.
Фото: instagram.com/sophiastallone
Фото: instagram.com/sophiastallone
Фото: instagram.com/sophiastallone
Кристина Мария Аврелия Шварценеггер, 28 лет
Отец – Арнольд Шварценеггер. Девушка окончила университет Джорджтауна по программе «Связи с общественностью». Любит животных. Насколько известно, не работает в киноиндустрии.
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Фото: instagram.com/christinaschwarzenegger
Фото: instagram.com/christinaschwarzenegger
Фото: instagram.com/christinaschwarzenegger
Лили-Роуз Мелоди Депп, 20 лет
Отец – Джонни Депп. Лили-Роуз в детстве жила во Франции, а вот школьные годы прошли в Лос-Анджелесе, благодаря чему девушка свободно говорит на французском и английском языках. В детстве играла в театрах, в 2014 году дебютировала в фильмах. Также Депп занимается карьерой модели.
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Фото: instagram.com/lilyrose_depp
Фото: instagram.com/lilyrose_depp
Фото: instagram.com/johnnydeppofficial
Лоррейн Николсон, 29 лет
Отец – Джек Николсон. Лоррейн дебютировала в фильме, когда ей было 13 лет. Первую главную роль получила в 2011 году, когда ей был 21 год. С 2016 года девушка предпочитает актёрской работе писать сценарии и заниматься режиссурой.
Фото: instagram.com/lnicholson
Фото: instagram.com/lnicholson
Фото: instagram.com/lnicholson
Стелла дель Кармен Бандерас Гриффит, 23 года
Отец – Антонио Бандерас. В своём первом фильме Стелла снялась уже в 1999 году – в 3-летнем возрасте. Бандерас нередко появлялась на публике вместе с отцом, так что Стеллу узнавали на улицах с самого детства. Сейчас девушка предпочитает вести более тихую жизнь и уделять время учёбе, хотя планирует через какое-то время вновь вернуться в киноиндустрию.
Фото: instagram.com/stellabanderasgriffith
Фото: instagram.com/stellabanderasgriffith
Фото: instagram.com/antoniobanderasoficial
Кстати, хотя каждый отец считает свою дочку маленькой принцессой, дети актёров всё-таки ими не являются.
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