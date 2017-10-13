Пока мама вещает: Наталья Надольская, Юлия Шпилевская и Ирина Ромбальская о воспитании детей

Наталья Надольская, ведущая СТВ: Это мой самый главный помощник. Правда. Когда в семье есть старшие дети, то они, наверное, мучаются, что у них есть младшие, но для родителей это правда большие помощники.

С одним ребёнком сложно, а вот если их сразу три, то это уже совсем другое дело. Так утверждает мама прекрасных детей и телеведущая Наталья Надольская. С рождением двух красавиц дочерей в её семье жизнь перевернулась. Забота о сёстрах отчасти легла на плечи старшего сына, так и ему веселее и маме легче.

Они заряжают нас хорошим настроением по утрам, на протяжении дня сообщают самые важные новости в стране и мире, а вечером мы с нетерпением бежим на их спектакли или выставки. Для нас они любимые телеведущие, а для самых родных, просто мамы. О том, как удаётся совмещать работу и материнство, узнаем у прекрасной половины команды нашего телеканала.

Продуманная логистика, таймменеджмент и современные технологии – три кита, на которых формируется успех многодетной мамы Натальи.

Наталья Надольская:

Есть помощники: бабушки, дедушки, любимый муж – все всегда готовы побыть с детьми, если мне надо на работу. Это тоже очень важно.

Быть мамой из телевизора – задача не из легких. Собственные дети – самая благодарная и взыскательная публика. Старший сын Илья неоднократно бывал у мамы на работе и знает, чем она там занимается.

Наталья Надольская:

Помнишь ты приходил, что мама делала? Где я была? В монтажке?

Илья:

Да, помню. В монтажке.

Наталья Надольская:

А что там делают на телевидении?

Илья:

Монтажируют.

Не понаслышке о работе мамы знает и сын Юлии Шпилевской. Обожаемое чадо актрисы театра и телеведущей любит проводить время на работе у мамы. И пока она репетирует роль на сцене, Ян с удовольствием наблюдает за ней из-за кулис.

Юлия Шпилевская, ведущая СТВ, актриса Национального академического театра им. Я. Купалы:

Я вообще очень благодарна, что у меня именно такая работа, потому что могу брать своего ребенка с собой. Конечно, когда он был маленький – это было сложнее, потому что нужно было и покормить, и занять, а сейчас он абсолютно вольготно чувствует себя в театре.

Возможность быть с сыном всегда рядом, даже на работе, это и есть секрет успешной мамы Юлии Шпилевской. Стать для своего ребёнка самой лучшей удаётся и за счёт весёлого досуга.

Юлия Шпилевская:

Мы очень спортивная семья. Любим кататься на велосипедах. Даже осенью, если нет дождя, несмотря на то, что достаточно прохладно, мы катаемся. Приходится, правда, некоторых шевелить чуть-чуть, но удается, с радостью.

В первую очередь самый родной человек, а уже потом известная актриса и прекрасная телеведущая. К тому, что его мама знаменитость, Ян уже давно привык. Как и привыкла дочь известной теледивы Ирины Ромбальской.

Изабелла Хануник, дочь Ирины Ромбальской:

Иногда в классе говорят, что я видел твою маму по телевизору. Мне нравится, что ее не критикуют, что она молодец, потому что очень много работы, и она все выдерживает, а плюс еще и смотреть меня.

Пока мама вещает, дочь творит. Изабелла переняла у Ирины талант и любовь к творчеству.

Ирина Ромбальская, пресс-секретарь, ведущая СТВ:

Она у меня, кстати, самый первый и самый главный критик. И несмотря на то, что у меня много присутствует какой-то обнаженной натуры в работах, она научилась к этому с таким благоговением и трепетом относиться, никогда не смеется, но всегда подсказывает какие-то цветовые решения, потому что я в этом плане больше график и технический человек, а она у нас бесподобный колорист.

Секрет успешной мамы достаточно прост…

Ирина Ромбальская:

Я стараюсь дать все то, что знаю сама, что умею сама, поэтому у нас нашлись общие интересы и мы проводим много времени вместе: лепим, рисуем. Мы такие две творческие личности. Не знаю, хорошо это или плохо, но благодаря этому нам удается все делать вместе и с интересом.

Умение совмещать успешную карьеру и материнство – талант, которым обладают удивительные женщины, телеведущие нашего телеканала. В День матери мы поздравляем их и всех тех, кому обязаны своей жизнью.