Селена Гомес поправилась? Несколько фото и тысячи комментариев

Недавно в Сети появились новые фотографии Селены Гомес в повседневной жизни. Папарацции успели запечатлеть американскую певицу во время её похода к машине и встречи с подругой.

Однако пользователям Twitter не так была интересна встреча звезды с девушкой, как внешний её вид (точнее фигура). Комментаторы под опубликованным постом разделились на два лагеря: те, кто считает, что Селена слишком сильно поправилась, и те, кто осуждает предыдущих ораторов.