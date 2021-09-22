Селена Гомес поправилась? Несколько фото и тысячи комментариев

Недавно в Сети появились новые фотографии Селены Гомес в повседневной жизни. Папарацции успели запечатлеть американскую певицу во время её похода к машине и встречи с подругой.
Недавно в Сети появились новые фотографии Селены Гомес в повседневной жизни. Папарацции успели запечатлеть американскую певицу во время её похода к машине и встречи с подругой.
Фото: twitter.com/GomezSourceNews
Однако пользователям Twitter не так была интересна встреча звезды с девушкой, как внешний её вид (точнее фигура). Комментаторы под опубликованным постом разделились на два лагеря: те, кто считает, что Селена слишком сильно поправилась, и те, кто осуждает предыдущих ораторов.
Фото: twitter.com/GomezSourceNews
К слову, певица никогда не стеснялась своей фигуры, чем заставляет хейтеров злиться.
Фото: instagram.com/SelenaGomez
Российские звёзды также не стесняются своей внешности, публикуя фотографии без макияжа. Узнать, как отличается картинка на экране от реальности, вы можете здесь.