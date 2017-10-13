«Они не могли друг без друга»: пожилая пара погибла во время лесных пожаров в Калифорнии
Новости США. Пожилая пара, которая отметила 75 годовщину брака, погибла во время пожара, охватившего регионы штата Калифорния.
По информации The New York Times, Сара и Чарльз Риппи познакомились почти 90 лет назад – во времена, когда оба учились в начальных классах. По словам их сына, с тех пор они не расставались.
Они погибли 8 октября, когда пожар охватил их дом. Пара не успела спастись. Пожилые люди были среди нескольких десятков человек, которые стали жертвами разрушительного пламени. Еще около 20 тысяч жителей штата были вынуждены эвакуироваться из своих домов.
Чарльзу Риппи было 100 лет, а его супруге – 98.
Фото: из личного архива семьи Риппи. Источник: nytimes.com
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Майк Риппи, сын погибшей пары:
Мы всегда будем думать о том, как бы было, если бы один из них умер, а другой был бы еще жив. Просто они не могли друг без друга. Они погибли вместе и, вероятно, это то, чего бы они хотели.
Дом, в котором жила пожилая пара, сейчас похож на пепелище. Майк Риппи и его брат не могли понять, где в обугленной куче дверь в дом, гараж и старый автомобиль – все это сгорело дотла.
Майк Риппи и Чак Риппи на пепелище дома родителей. Фото: Jim Wilson/The New York Times
В марте 2017 года пара отпраздновала 75 годовщину со дня свадьбы, которая состоялась в 1942 году.
У пары было пятеро детей. В дом, который сгорел, семья переехала 35 лет назад – после того, как дети выросли. Вместе с домом пропали фотографии и вещи, напоминающие о долгой жизни Чарльза и Сары.
Сын Майк был в Лондоне, когда произошел пожар, но на место происшествия сразу приехал его родной брат. В тот вечер в доме была сиделка, которая приготовила паре обед. Спустя несколько часов женщина попыталась спасти пожилых людей, которые спали, но огонь распространялся слишком быстро. Женщине удалось посадить миссис Риппи в коляску, и они попытались добраться до мистера Риппи. Однако в доме обрушилась крыша.
По словам детей пары, они часто виделись со своими родителями – два, три раза в неделю пара, их дети и внуки ужинали вместе.
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