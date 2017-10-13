«Они не могли друг без друга»: пожилая пара погибла во время лесных пожаров в Калифорнии

Новости США. Пожилая пара, которая отметила 75 годовщину брака, погибла во время пожара, охватившего регионы штата Калифорния. По информации The New York Times, Сара и Чарльз Риппи познакомились почти 90 лет назад – во времена, когда оба учились в начальных классах. По словам их сына, с тех пор они не расставались. Они погибли 8 октября, когда пожар охватил их дом. Пара не успела спастись. Пожилые люди были среди нескольких десятков человек, которые стали жертвами разрушительного пламени. Еще около 20 тысяч жителей штата были вынуждены эвакуироваться из своих домов. Чарльзу Риппи было 100 лет, а его супруге – 98.

Фото: из личного архива семьи Риппи. Источник: nytimes.com

Число жертв природных пожаров в Калифорнии увеличилось до 23 человек Майк Риппи, сын погибшей пары:

Мы всегда будем думать о том, как бы было, если бы один из них умер, а другой был бы еще жив. Просто они не могли друг без друга. Они погибли вместе и, вероятно, это то, чего бы они хотели. Дом, в котором жила пожилая пара, сейчас похож на пепелище. Майк Риппи и его брат не могли понять, где в обугленной куче дверь в дом, гараж и старый автомобиль – все это сгорело дотла.

Майк Риппи и Чак Риппи на пепелище дома родителей. Фото: Jim Wilson/The New York Times