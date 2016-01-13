Реакция Леонардо Ди Каприо на Леди Гагу произвела фурор в Сети, а жених певицы потребовал извинений

Новости США. Короткое видео о встрече двух звезд на церемонии вручения «Золотой глобус» набирает популярность среди пользователей Сети.

Видео и фото мгновенно разлетелись в сети с подписью «Реакция Ди Каприо бесценна».

Когда журналисты уточнили у самого актера, как стоит понимать его гримасу, Ди Каприо удивился: «Боже! Так это все обсуждают? Да я просто не знал, что меня толкнуло. Вот и все!».

Певица, а теперь уже и актриса Леди Гага признана лучшей за роль в сериале «Американская история ужасов».

Инцидент возмутил жениха Гаги и он потребовал извинений.

Выяснить отношения с актером Тейлор Кинни поспешил в тот же вечер и, по словам очевидцев, набросился на Ди Каприо со словами: «Ваше поведение свидетельствует о неуважении и непрофессионализме!». Чем закончилась ссора не уточняется.