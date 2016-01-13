Реакция Леонардо Ди Каприо на Леди Гагу произвела фурор в Сети, а жених певицы потребовал извинений

Новости США. Короткое видео о встрече двух звезд на церемонии вручения «Золотой глобус» набирает популярность среди пользователей Сети.
Новости США. Короткое видео о встрече двух звезд на церемонии вручения «Золотой глобус» набирает популярность среди пользователей Сети.
Видео и фото мгновенно разлетелись в сети с подписью «Реакция Ди Каприо бесценна».
Когда журналисты уточнили у самого актера, как стоит понимать его гримасу, Ди Каприо удивился: «Боже! Так это все обсуждают? Да я просто не знал, что меня толкнуло. Вот и все!».
Певица, а теперь уже и актриса Леди Гага признана лучшей за роль в сериале «Американская история ужасов».
Инцидент возмутил жениха Гаги и он потребовал извинений.
Выяснить отношения с актером Тейлор Кинни поспешил в тот же вечер и, по словам очевидцев, набросился на Ди Каприо со словами: «Ваше поведение свидетельствует о неуважении и непрофессионализме!». Чем закончилась ссора не уточняется.
Отметим, триумфатором «Золотого глобуса» в этом году стал эпический вестерн «Выживший».
Алехандро Гонсалес Иньярриту и Леонардо Ди Каприо
Помимо главной награды – как лучший драматический фильм, статуэтку за режиссуру взял его автор, мексиканец Алехандро Гонсалес Иньярриту. Исполнитель главной роли Леонардо Ди Каприо был назван лучшим драматическим актером. Об итогах подробнее здесь.
«Я хочу создать лучший мир»: Леди Гага – о своей жизни, деятельности и поклонниках в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».