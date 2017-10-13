СМИ: от футболиста Аршавина из-за измен ушла жена

Новости России. Супруга Андрея Аршавина – Алиса Казьмина – планирует подать на развод с футболистом.

Как сообщает ряд российских СМИ, пара рассталась после года брака. Он был заключен 1 сентября 2016 года. Пара воспитывает общую дочь Есеню, которая родилась зимой 2017 года, и двоих старших детей Алисы.

Инициатором разрыва стала Казьмина.

Алиса Казьмина (в эксклюзивном интервью изданию «СтарХит»):

Материальных претензий не имею, на алименты подавать не буду.

По словам женщины, одной из причин, почему она решила расстаться со спортсменом, была ее профессиональная деятельность.

На появившуюся в сети информацию о том, что Казьмина не смогла простить футболисту измену, которая произошла до свадьбы, женщина ответила, что это не основная причина расставания пары.

Алиса Казьмина:

Измена была лишь одной из причин, которые подтолкнули меня принять такое решение.

Футболист пока никак не комментировал информацию о разводе.

У Андрея Аршавина есть трое детей от предыдущих отношений – с телеведущей Юлией Барановской.