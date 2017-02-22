Бондарчук снова первый: «Притяжение» за месяц собрало рекордную кассу
Новости России. Кассовые сборы фантастического фильма Федора Бондарчука «Притяжение» в России и СНГ составили более миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании Walt Disney.
Как цитирует пресс-релиз «РИА Новости»,
«Притяжение» посмотрели более 3, 7 миллионов человек.
Фильм, вышедший в прокат менее месяца назад – 26 января, уже
попал в десятку самых кассовых фильмов России
и в топ-7 картин, которые преодолели миллиардный рубеж. Напомним, что сейчас самым кассовым фильмом является другая работа Бондарчука – военная драма «Сталинград», которая вышла на экраны в 2013 году.
Пока «Притяжение» является наиболее прибыльным российским фильмом, вышедшим в прокат в 2017 году. Итоговые цифры будут больше, потому что картина все еще идет в кинотеатрах.
Самой кассовой лентой российского проката в 2016 году стал фильм-катастрофа Николая Лебедева – «Экипаж».
«Притяжение» рассказывает о корабле инопланетян, который упал в одном из густонаселенных районов Москвы.
Это первый российский фильм о вторжении пришельцев.
В фильме сыграли Олег Меньшиков, Людмила Максакова, Сергей Гармаш, а главные роли достались молодым актерам – Александру Петрову, Ирине Старшенбаум, Риналю Мухаметову.
Напомним, самой кассовой лентой российского проката в 2016 году стал фильм-катастрофа Николая Лебедева – «Экипаж».