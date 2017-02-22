Бондарчук снова первый: «Притяжение» за месяц собрало рекордную кассу

«Притяжение» посмотрели более 3, 7 миллионов человек.

Новости России. Кассовые сборы фантастического фильма Федора Бондарчука «Притяжение» в России и СНГ составили более миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании Walt Disney.

и в топ-7 картин, которые преодолели миллиардный рубеж. Напомним, что сейчас самым кассовым фильмом является другая работа Бондарчука – военная драма «Сталинград», которая вышла на экраны в 2013 году.

Фильм, вышедший в прокат менее месяца назад – 26 января, уже

Пока «Притяжение» является наиболее прибыльным российским фильмом, вышедшим в прокат в 2017 году. Итоговые цифры будут больше, потому что картина все еще идет в кинотеатрах.

Самой кассовой лентой российского проката в 2016 году стал фильм-катастрофа Николая Лебедева – «Экипаж».