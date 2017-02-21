Где в Минске можно отпраздновать Масленицу

Новости Беларуси. Масленица всегда была шумным и веселым праздником, который принято праздновать массово и с размахом. Даже сейчас, когда традиционные проводы зимы приобрели статус анахронизма, найдется множество любителей проводить масленичную неделю в соответствии с традициями. Основные праздничные мероприятия пройдут на выходные 25 и 26 февраля, но окунуться в атмосферу праздника можно уже сейчас. Мы подготовили для вас обзор нескольких мест, в которых можно хорошо провести время и попробовать блины самых разных видов и со всевозможными начинками. В Минске «Минская Масленица!»

Фото: vstrevel

Самая масштабная ярмарка пройдет 25 февраля с 10.00 до 20.00 возле Дворца спорта. Праздник будет сопровождаться выступлениями фольклорных коллективов, рекламными акциями, розыгрышами призов и, конечно, множеством дегустаций. Меню обещает быть разнообразным: блины с разными начинками, колбаски, шашлык, мочанка, грудинка и многое другое. В рамках ярмарки пройдет конкурс «Блинчики на Масленицу!», в котором примут участие лучшие повара Беларуси. На суд посетителей будут представлены необычные блюда из блинов и не только. По итогам будут определены победители. Солнечная и сладкая программа Sunny-DAY «Веселая Масленица!»

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Большой семейный праздник пройдет 26 февраля в центре «Kazki» в аквапарке «Лебяжий». Каждый ребенок получит бесплатный купон на посещение аквазоны на целых 3 часа. Оладушки по особому рецепту, игры и конкурсы в лучших славянских традициях прилагаются. Веселая Масленица в «Динозаврии»

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Тематический парк развлечений «ДинозавриЯ» ждет гостей 26 февраля. Тут для детей организуют сказочную развлекательную программу с конкурсами, народными играми, забавами и обрядами. Малышей ждет шоу с говорящими динозаврами, огненно-цирковое шоу Kresiva и веселая детская дискотека. Праздничная программа «Широкая Масленица»

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26 февраля в 13.00 свои двери распахнет ресторан-пивоварня «Друзья». В их программе специальное блинное меню, народные гуляния, музыка, сжигание чучела, подарки от партнеров и выставка-ярмарка сувениров от белорусских мастеров. Народный оупен-эйр «Масленица» в Музее архитектуры и быта

Фото: family.by

25 февраля с 12.00 до 16.00 масштабное мероприятие пройдет в Музее народной архитектуры и быта. Гостей ждет выступление «NAVI» и других музыкальных коллективов, кукольный театр «Батлейка», масленичные игры для всех возрастов, мастер-классы, обряды и конкурсы. За дополнительную плату можно будет пообедать в корчме, покататься на лошадях, вертолете или воздушном шаре. Кульминацией праздника станет сжигание чучела зимы. «Веселая щедрая масленица» в Ботаническом саду

Фото: vstrevel

Праздник по всем правилам пройдет 25 февраля в Ботаническом саду. Гулянье на свежем воздухе, блины, ряженые, скоморохи, клоуны, цыгане с медведем, народные ансамбли, аттракционы и традиционные славянские игры (перетягивание каната, «ледяной столб»). Самые активные смогут выиграть призы за состязания в конкурсах и участие в игах. Закончится праздник фаер-шоу и сжиганием чучела. «Святкуем Масленiцу разам»

Фото: vstrevel

Семейный праздник пройдет в детском центре «Тукiтук» по адресу пр. Газеты «Правда», 9 26 февраля в 11.00. Начнется праздник на улице, где можно будет помериться силой в перетягивании каната, поиграть в «Ручеек» и «Игру с солнцем». Уже в помещении гостей будет ожидать театральное выступление, конкурсы, загадки, мастер-класс по изготовлению оберега и вкусные блины с разными начинками. За городом Масленица в Дудутках

Фото: euroradio.fm

Празднование Масленицы в Дудудках уже давно превратилось в белорусскую традицию. На 25 и 26 февраля музейный комплекс приготовил гостям обширную культурную программу. Песни, танцы, стрельба из лука, состязания на силу, ловкость, сжигание чучела, хоровод вокруг костра и море блинов. «Широкая Масленица» в деревне Октябрь

Фото: family.by

25 февраля в 12.00 начнется праздник на базе пикник-отеля «Экспедиция» в деревне Октябрь Логойского района. Программа мероприятия так широка, что охватить все за один день физически невозможно, т. ч. посетителям придется выбирать себе занятие. Театральное шоу или конкурсы и лотереи? Сибирская или Японская банька? Настоящий каток на озере или катание на квадрациклах и снегоходах? Веревочный город или катание с горы на тюбинге, «банане» и лыжах? Спуск на троллее через озеро или фотосессия с хаски? Стрельба из лука или хоровод? А ведь еще нужно успеть поесть блинов! Вот уж где точно каждый найдет себе занятие по душе. «Каралеўская Масленіца» в деревне Сула

Фото: family.by

Королевский праздник развернется в Столбцовском районе 25 февраля. Гостей ждет реконструкция XVI века. Костюмированное шоу, старинная музыка, батлейка, шляхетские танцы и многое другое погрузят посетителей в атмосферу старого белорусского города. В программе старинные масленичные забавы Беларуси и Европы, мастер-класс от шеф-повара, старинный аттракцион «Волатаў Крок», заезды лошадей, стрельба из лука и арбалета, катание на лошадях, полет на вертолете, посещение дома-музея Ленских, блины и другие традиционные блюда. Блины Поесть блинов всю неделю можно в любой точке Минска. Многие торговые палатки и общепиты включили традиционное масленичное блюдо в свое меню. Блины по особенным рецептам начали выпекать и некоторые кафе и рестораны. Например, ресторан «Гвоздь» на улице Гикало всю неделю предлагает посетителям десертные панкейки и традиционные блины. Café Netto на улице Красная подготовила большое праздничное меню. А пивная «БирКеллер» добавило в свое меню блинчики с натуральным медом, семгой и колбасками с грибным соусом.

Фото: vstrevel