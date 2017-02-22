45 финальных сцен лучших фильмов «Оскара» за последние полвека

70-е годы в ролике представлены картинами «Крестный отец», «Афера», «Пролетая над гнездом кукушки», «Рокки», «Крамер против Крамера».

за последние 45 лет – с 1971 по 2016 год.

В небольшом видео смонтированы кадры из картин, которые получили премию «Оскар» в главной номинации

Последними кадрами фильмов 90-х годов в видео стали секунды из фильмов «Молчание ягнят», «Список Шиндлера», «Форрест Гамп», «Титаник».

С 2000 по 2016 год в ролике используются последние сцены из «Гладиатора», «Чикаго», «Отступников», «Артиста», «12 лет рабства», «Бёрдмена».

Музыкальным фоном видео стал саундтрек Николас Брителл «The Middle of the World» из драмы «Лунный свет», которая в нынешнем году получила 8 номинаций на премию «Оскар».

Напомним, что церемония награждения лауреатов «Оскар-2017» пройдет 26 февраля в Лос-Анджелесе. В главной номинации представлено 9 фильмов – от мюзикла «Ла-Ла Ленд» до военной драмы «По соображениям совести».

Мы уже писали, какие фильмы стоит посмотреть перед премией.

Ведущим премии станет американский комик Джимми Киммел.

Автор: Шкет Елизавета