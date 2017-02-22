45 финальных сцен лучших фильмов «Оскара» за последние полвека
Новости США. Лучшие финальные сцены 45 оскаровских фильмов собрал в одном ролике пользователь Room 237 видеохостинга Vimeo.
В небольшом видео смонтированы кадры из картин, которые получили премию «Оскар» в главной номинации
за последние 45 лет – с 1971 по 2016 год.
70-е годы в ролике представлены картинами «Крестный отец», «Афера», «Пролетая над гнездом кукушки», «Рокки», «Крамер против Крамера».
В 80-е лучшими фильмами становились «Ганди», «Амадей», «Человек дождя», «Шофер мисс Дейзи».
Последними кадрами фильмов 90-х годов в видео стали секунды из фильмов «Молчание ягнят», «Список Шиндлера», «Форрест Гамп», «Титаник».
С 2000 по 2016 год в ролике используются последние сцены из «Гладиатора», «Чикаго», «Отступников», «Артиста», «12 лет рабства», «Бёрдмена».
Музыкальным фоном видео стал саундтрек Николас Брителл «The Middle of the World» из драмы «Лунный свет», которая в нынешнем году получила 8 номинаций на премию «Оскар».
Напомним, что церемония награждения лауреатов «Оскар-2017» пройдет 26 февраля в Лос-Анджелесе. В главной номинации представлено 9 фильмов – от мюзикла «Ла-Ла Ленд» до военной драмы «По соображениям совести».
Мы уже писали, какие фильмы стоит посмотреть перед премией.
Ведущим премии станет американский комик Джимми Киммел.
Автор: Шкет Елизавета