И это не «Викинг»: назван самый кассовый российский фильм 2016 года

Новости России. На церемонии вручения профессиональной кинопремии «Блокбастер» были названы фильмы-лидеры кассовых сборов кинопроката России. Об этом сообщает ТАСС.

Самой кассовой российской картиной назвали фильм-катастрофу Николая Лебедева «Экипаж» с Данилой Козловским и Владимиром Машковым в главных ролях.

Фильм собрал в прокате более 1,5 млрд российских рублей.

«Экипаж» замкнул пятерку самых коммерчески успешных фильмов кинорынка России и СНГ в 2016 году.

Первые два места заняли мультфильмы – «Зверополис», который собрал в прокате более 2, 2 млрд рублей, и «Тайная жизнь домашних животных», собравшая 2, 1 млрд рублей.

На третьем месте боевик «Дэдпул» с Райаном Рейнольдсом в главной роли – его сборы составили 1, 7 млрд рублей.

Четвертое место принадлежит еще одному супергеройскому боевику – «Отряду самоубийц», который собрал на 100 млн рублей меньше «Дэдпула».

На церемонии были также названы лауреаты в других категориях. Самым кассовым фильмом России в зарубежном прокате стала мелодрама «Он – дракон». Самой кассовой российской анимацией была названа третья часть мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк», которая собрала около 750 млн рублей.

Напомним, что самым кассовым российским фильмом на данный момент является военная драма Федора Бондарчука «Сталинград», которая собрала в прокате рекордные 68 миллионов долларов.