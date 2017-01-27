«Я хочу сам с собой поконкурировать»: отзывы о новом фильме Федора Бондарчука

Новости России. 26 января в прокат вышел новый фильм Федора Бондарчука «Притяжение», который рассказывает об инопланетном корабле, приземлившимся в одном из районов Москвы, и том, что после этого последовало. Съемки проходили в режиме строгой секретности, интрига фильма сохранялась даже после выхода первого трейлера ленты – было понятно только, что картина будет сделана с размахом. Это помогло привлечь к проекту еще больше внимания.

Кадр из фильма «Притяжение». Фото: filmz.ru

Главные роли в фильме у молодых актеров – Александра Петрова (сериалы «Метод», «Фарца», «Закон каменных джунглей»), Ирины Старшенбаум, которая еще никогда не работала в таких крупных проектах как «Притяжение». Вместе с ними в картине сыграли Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова. «Притяжение» стало первым масштабным российским фильмом про пришельцев – его бюджет 380 миллионов рублей.

Кадр со съемок «Притяжения». Фото: filmz.ru

Создатели фильма заявляют, что в первую очередь он про людей, а не про инопланетян. Продюсеры заявляют, что фильм окупил свой бюджет еще до выхода на экраны благодаря покупке прав на показ картины за рубежом, например, в Китае. За несколько дней до выхода в прокат в Москве прошел премьерный показ, который посетили создатели «Притяжения» и vip-гости. После него они охотно делились мнениями о фильме в социальных сетях (орфография и пунктуация авторов сохранены). L-One, певец:

Фото: l_one_mars

Ходил смотреть фильм «Притяжение». Фильм про здесь и сейчас. Про нас с вами. Кино для молодёжи. Кино для наших родителей. Про то, как мы боимся нового и неизвестного. Фильм про современную Россию. Про космос и любовь. А вы знаете, это мои главные темы. Я такое люблю! Хочу поздравить, Фёдора Сергеевича и всю команду! И спасибо за возможность стать частью этого проекта. Три моих песни вошли в саундтрек фильма: «Ракета», «Брат за Брата» и «Возвращение». Константин Крюков, актер:



Фото: kkrukov

Друзья! Вчера побывал на премьере фильма «Притяжение»! Даже не знаю, как описать мой восторг! Этот фильм несомненно войдет в список моих любимых фильмов, причем на лидирующие позиции. Я очень много смотрю кино и очень редко бывает, что от восторга отвисает челюсть и так до титров!))) Всем очень советую сходить! Объективно, это первый Российский фильм, во всем соответствующий мировому уровню отличного кино! Всем смотреть! Виктория Исакова, актриса:

Фото: v_isakova

Несколько дней назад посмотрела это кино. Я не очень люблю шумные мероприятия, планирую путь побега заранее, но тут мысль о побеге исчезла на начальных титрах. Могу сказать #идунапритяжение с огромной радостью за наше кино. Ура всей команде❤ Ксения Собчак, телеведущая:

Фото: xenia_sobchak

Премьера #притяжение. спасибо, Федя!!! ❤❤ Илья Бачурин, продюсер:

Фото: ilya_bachurin

Всех вложенных усилий, ожиданий, денег, сомнений, любви стоит #Притяжение!!! Лучшая команда – лучший фильм! Денис Клявер, певец:

Фото: denisklyaver

Невероятного масштаба кино. Его можно хвалить, можно чертыхаться, выходя из кинозала. Но то, что нужно смотреть этот фильм, 100%. Лично по мне, так фильм ну ооооочень крутой! Вот просто крутой)))) и про инопланетян, и про любовь, и про веру в наши земные идеалы и высший разум. Режиссура, операторская работа, спецэффекты, актёрская работа – всё очень достойно. Критики и зрители были не так единодушны в отзывах на «Притяжение» – их мнения разделились. Кто-то называл картину российскими «Сумерками», кто-то, наоборот, говорил, что лента стала практически зеркалом нынешней российской действительности.

Кадр из фильма «Притяжение». Фото: filmz.ru

В рецензии кинокритик Филипп Вуячич пишет, что фильм поднимает актуальную тему отношения к мигрантам. «После «Притяжения» поневоле начинаешь гордиться российским кинематографом, а вот за саму державу немного обидно. Гордость – за высокий технический уровень, обида – за то, что фантастический фильм оказался слишком близким к действительности. Но тут, как говорится, нечего на зеркало пенять». А рецензент Борис Гришин хоть и заявляет, что фильм у Бондарчука получился «отличным, современным и жанровым», но добавляет, что не смотреть фильмо можно, если не любите фантастические боевики и мелодрамы или вас раздражает, когда землян показывают агрессивными.

Кадр из фильма «Притяжение». Фото: filmz.ru

Обозреватель Вадим Елистратов проводит параллели между новой картиной Федора Бондарчука и фантастическим фильмом «Прибытие», который получил 8 номинаций на премию «Оскар» в нынешнем году. По его словам, «Бондарчук при всём желании не смог бы скопировать работу Вильнёва, однако то, насколько сильно фильмы похожи друг на друга, поражает воображение. Когда ученики изъявляют желание напасть на вторгшихся в их район инопланетян, школьный учитель практически дословно произносит главную идею «Прибытия»: появление пришельцев для людей — это прежде всего способ заново переосмыслить самих себя, а уже потом всё остальное. Оба фильма, вышедшие с разницей в несколько месяцев, явным образом отвечают на сложившуюся ситуацию в мире, но каждый — со своей стороны».

Кадр из фильма «Притяжение». Фото: filmz.ru

Но многие сходятся во мнении, что фильм оказался не таким, каким мог бы показаться в трейлере. Киноэксперт Антон Долин утверждает, что «придется признать, что он публике соврал, причем дважды. Сначала намекнул, будто наши пытаются потягаться с Голливудом по части спецэффектов, взявшись за научную фантастику. Что ж, графика в «Притяжении» эффектная, но сравнение с американским кинематографом априори бессмысленно — особенно если заглянуть в бюджет (около пяти миллионов долларов)».

Кадр из фильма «Притяжение». Фото: filmz.ru