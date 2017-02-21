Прямой эфир

Личинки, мясо акулы и игуаны: какими блюдами угощают бабушки в разных странах мира

21 февраля 2017 09:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Путешественник и фотограф Габриэль Галимберти известен своими фотопроектами – об одном мы уже писали. Для их создания итальянец ездит по миру и собирает истории людей из разных частей света. Один из его проектов называется –

«На ее кухне. Деликатесы с любовью».

Он посвящен бабушкам и блюдам, которыми они угощают свои семьи.

Бунлом Тхонгпор, 69 лет, Таиланд

Омлет со свиным фаршем и рис

Личинки, мясо акулы и игуаны: какими блюдами угощают бабушки в разных странах мира-1

Фото: gabrielegalimberti.com

Женя Шаликашили, 58 лет, Армения

Долма (говяжий фарш с рисом, завернутый в виноградные листья)

Личинки, мясо акулы и игуаны: какими блюдами угощают бабушки в разных странах мира-4

Фото: gabrielegalimberti.com

Мариса Батини, 80 лет, Италия

Равиоли с мясным соусом

Личинки, мясо акулы и игуаны: какими блюдами угощают бабушки в разных странах мира-7

Фото: gabrielegalimberti.com

Кармен Алора, 70 лет, Филиппины

Суп с кокосом и акульим мясом

Личинки, мясо акулы и игуаны: какими блюдами угощают бабушки в разных странах мира-10

Фото: gabrielegalimberti.com

Серетта Чарльз, 63 года, Гаити

Рыба и моллюски под креольским соусом из грибов и тертого кокоса

Личинки, мясо акулы и игуаны: какими блюдами угощают бабушки в разных странах мира-13

Фото: gabrielegalimberti.com

Мария Лус Федрик, 53 года, Острова Кайман

Игуана с рисом и фасолью

Личинки, мясо акулы и игуаны: какими блюдами угощают бабушки в разных странах мира-16

Фото: gabrielegalimberti.com

Вадад Ачи, 66 лет, Ливан

Рис с чечевичным соусом и редькой

Личинки, мясо акулы и игуаны: какими блюдами угощают бабушки в разных странах мира-19

Фото: gabrielegalimberti.com

Регина Лифумбо, 53 года, Малави

Древесные личинки с томатным соусом

Личинки, мясо акулы и игуаны: какими блюдами угощают бабушки в разных странах мира-22

Фото: gabrielegalimberti.com

Пан Гуанг Мэй, 62 года, Китай

Дважды тушеная свинина с овощами

Личинки, мясо акулы и игуаны: какими блюдами угощают бабушки в разных странах мира-25

Фото: gabrielegalimberti.com

Грейс Эстиберо, 82 года, Индия

Традиционное блюдо, которое давным-давно привезли португальцы на Гоа – курица в пряном соусе

Личинки, мясо акулы и игуаны: какими блюдами угощают бабушки в разных странах мира-28

Фото: gabrielegalimberti.com

Эти Румиати, 63 года, Индонезия

Говяжий суп с кокосом и овощами

Личинки, мясо акулы и игуаны: какими блюдами угощают бабушки в разных странах мира-31

Фото: gabrielegalimberti.com

Инара Рунтул, 68 лет, Латвия

Маринованное филе сельди с картофелем и творогом

Личинки, мясо акулы и игуаны: какими блюдами угощают бабушки в разных странах мира-34

Фото: gabrielegalimberti.com

Мирай Мусса Хейр, 56 лет, Занзибар

Рис, барракуда и овощи в соусе из манго

Личинки, мясо акулы и игуаны: какими блюдами угощают бабушки в разных странах мира-37

Фото: gabrielegalimberti.com

Флатар Нкубе, 52 года, Зимбабве

Листья тыквы с кукурузной мукой, тушеные в арахисовом масле

Личинки, мясо акулы и игуаны: какими блюдами угощают бабушки в разных странах мира-40

Фото: gabrielegalimberti.com

Бригитта Франсон, 70 лет, Швеция

Холодный лосось с овощами 

Личинки, мясо акулы и игуаны: какими блюдами угощают бабушки в разных странах мира-43

Фото: gabrielegalimberti.com

Аутен Окгу, 76 лет, Турция

Баклажаны, фаршированные говяжьим фаршем и овощами

Личинки, мясо акулы и игуаны: какими блюдами угощают бабушки в разных странах мира-46

Фото: gabrielegalimberti.com

Сьюзен Соресен, 80 лет, Аляска

Стейк из лося на сковородке

Личинки, мясо акулы и игуаны: какими блюдами угощают бабушки в разных странах мира-49

Фото: gabrielegalimberti.com

Джулия Энагуа, 71 год, Боливия

Сырный суп с овощами

Личинки, мясо акулы и игуаны: какими блюдами угощают бабушки в разных странах мира-52

Фото: gabrielegalimberti.com

Нормита Самбу Арап, 65 лет, Кения

Кукурузная каша с овощами и мясом козы

Личинки, мясо акулы и игуаны: какими блюдами угощают бабушки в разных странах мира-55

Фото: gabrielegalimberti.com

Больше фото проекта можно посмотреть здесь

# Еда # Фотофакт # калейдоскоп # Габриэль Галимберти

Другие новости рубрики

Все новости
10 главных фильмов Берлинского кинофестиваля-2017
20 февраля 2017 16:07

10 главных фильмов Берлинского кинофестиваля-2017

Михаил Москалев из Витебска спел на шоу «Голос. Дети»
18 февраля 2017 15:13

Михаил Москалев из Витебска спел на шоу «Голос. Дети»

В основном комики: лучшие ведущие церемонии «Оскар»
17 февраля 2017 17:33

В основном комики: лучшие ведущие церемонии «Оскар»