Личинки, мясо акулы и игуаны: какими блюдами угощают бабушки в разных странах мира

Новости Италии. Путешественник и фотограф Габриэль Галимберти известен своими фотопроектами – об одном мы уже писали. Для их создания итальянец ездит по миру и собирает истории людей из разных частей света. Один из его проектов называется –

«На ее кухне. Деликатесы с любовью».

Он посвящен бабушкам и блюдам, которыми они угощают свои семьи.

Бунлом Тхонгпор, 69 лет, Таиланд

Омлет со свиным фаршем и рис