Личинки, мясо акулы и игуаны: какими блюдами угощают бабушки в разных странах мира
Новости Италии. Путешественник и фотограф Габриэль Галимберти известен своими фотопроектами – об одном мы уже писали. Для их создания итальянец ездит по миру и собирает истории людей из разных частей света. Один из его проектов называется –
«На ее кухне. Деликатесы с любовью».
Он посвящен бабушкам и блюдам, которыми они угощают свои семьи.
Бунлом Тхонгпор, 69 лет, Таиланд
Омлет со свиным фаршем и рис
Фото: gabrielegalimberti.com
Женя Шаликашили, 58 лет, Армения
Долма (говяжий фарш с рисом, завернутый в виноградные листья)
Фото: gabrielegalimberti.com
Мариса Батини, 80 лет, Италия
Равиоли с мясным соусом
Фото: gabrielegalimberti.com
Кармен Алора, 70 лет, Филиппины
Суп с кокосом и акульим мясом
Фото: gabrielegalimberti.com
Серетта Чарльз, 63 года, Гаити
Рыба и моллюски под креольским соусом из грибов и тертого кокоса
Фото: gabrielegalimberti.com
Мария Лус Федрик, 53 года, Острова Кайман
Игуана с рисом и фасолью
Фото: gabrielegalimberti.com
Вадад Ачи, 66 лет, Ливан
Рис с чечевичным соусом и редькой
Фото: gabrielegalimberti.com
Регина Лифумбо, 53 года, Малави
Древесные личинки с томатным соусом
Фото: gabrielegalimberti.com
Пан Гуанг Мэй, 62 года, Китай
Дважды тушеная свинина с овощами
Фото: gabrielegalimberti.com
Грейс Эстиберо, 82 года, Индия
Традиционное блюдо, которое давным-давно привезли португальцы на Гоа – курица в пряном соусе
Фото: gabrielegalimberti.com
Эти Румиати, 63 года, Индонезия
Говяжий суп с кокосом и овощами
Фото: gabrielegalimberti.com
Инара Рунтул, 68 лет, Латвия
Маринованное филе сельди с картофелем и творогом
Фото: gabrielegalimberti.com
Мирай Мусса Хейр, 56 лет, Занзибар
Рис, барракуда и овощи в соусе из манго
Фото: gabrielegalimberti.com
Флатар Нкубе, 52 года, Зимбабве
Листья тыквы с кукурузной мукой, тушеные в арахисовом масле
Фото: gabrielegalimberti.com
Бригитта Франсон, 70 лет, Швеция
Холодный лосось с овощами
Фото: gabrielegalimberti.com
Аутен Окгу, 76 лет, Турция
Баклажаны, фаршированные говяжьим фаршем и овощами
Фото: gabrielegalimberti.com
Сьюзен Соресен, 80 лет, Аляска
Стейк из лося на сковородке
Фото: gabrielegalimberti.com
Джулия Энагуа, 71 год, Боливия
Сырный суп с овощами
Фото: gabrielegalimberti.com
Нормита Самбу Арап, 65 лет, Кения
Кукурузная каша с овощами и мясом козы
Фото: gabrielegalimberti.com
Больше фото проекта можно посмотреть здесь.