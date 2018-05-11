Александр Рыбак, Нетта Барзилай и ещё 24 конкурсанта: стали известны финалисты «Евровидения-2018»

Новости Португалии. 12 мая состоится финал песенного конкурса «Евровидение-2018». По сложившейся традиции, финал назначен на субботу.

Фото: eurovision.tv

В 2017 году победителем «Евровидения» стал 27-летний португалец Сальвадор Собрал с композицией Amar Pelos Dois («Любви хватит на двоих»). Благодаря его победе местом проведения «Евровидения» впервые стала столица Португалии – Лиссабон. Сальвадор Собрал из Португалии с песней «Amar Pelos Dois» выиграл «Евровидение-2017»

Фото: eurovision.tv

Темой 2018 года был выбран океан, а слоганом – «All Aboard!» («Все на борт»). Такой выбор повлиял даже на цвет ковровой дорожки, которая в отличие от традиционного красного цвета стала синей. «Евровидение-2018» официально открыто: большой фотофакт с ковровой дорожки

Фото: eurovision.tv

Организаторы конкурса утверждают, что заснуть на «Евровидении-2018» не получится, потому что они устроят грандиозное шоу. Пользователи социальных сетей с ними согласны. «Я и не помню, когда было так много возможных претендентов на победу...», «Лучшее из созданных шоу!», «Я не могу больше ждать!».

Фото: eurovision.tv

Откроет песенный конкурс представитель Украины MELOVIN. Артист уже пробовал свои силы в национальном отборе на «Евровидение-2017», но тогда сумел занять лишь третье место. В Португалии певец исполняет композицию «Under The Ladder», которую украинец написал сам. «Пусть ваши мечты сбываются чаще. Моя – уже сбылась». Кто такой MELOVIN – представитель Украины на «Евровидении-2018»

Фото: eurovision.tv

На сайте песенного конкурса отмечается, что порядок выступления был подобран так, чтобы каждый участник сумел выступить наилучшим образом. В том числе учитывается, сколько человек на сцене, какой реквизит используется и многое другое.

Фото: eurovision.tv

Для публики сюрпризом стал невыход в финал «Евровидения» представительницы России. Для страны это первый случай с момента начала участия в песенном конкурсе (подробнее здесь). Сейчас букмекеры пророчат победу представительнице Кипра Элени Фурейре. Также фаворитами конкурса являются представитель Норвегии Александр Рыбак и представительница Израиля Нетта Барзилай. Главный фаворит «Евровидения-2018». Кто такая Нетта Барзилай из Израиля и почему она «кудахчет» в песне

Фото: eurovisionworld.com

Стоит отметить, что Рыбак по-прежнему является лидером по количеству присуждённых на «Евровидении» всех очков конкурса в процентном соотношении. Во время выступления в 2009 году Александр собрал 15.89% или 387 очков. И хотя в 2017 году португалец Сальвадор Собрал получил 758 очков, что на данный момент является рекордом, в процентном соотношении у него 15.55%. Таким образом, общая доля набранных Рыбаком очков больше на 0,34%. Второй шанс. Почему Александр Рыбак вернулся на сцену «Евровидения» и о чем он поёт в конкурсной песне