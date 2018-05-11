Прямой эфир

Александр Рыбак, Нетта Барзилай и ещё 24 конкурсанта: стали известны финалисты «Евровидения-2018»

11 мая 2018 09:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Португалии. 12 мая состоится финал песенного конкурса «Евровидение-2018». По сложившейся традиции, финал назначен на субботу.  

Александр Рыбак, Нетта Барзилай и ещё 24 конкурсанта: стали известны финалисты «Евровидения-2018»-1

Фото: eurovision.tv  

В 2017 году победителем «Евровидения» стал 27-летний португалец Сальвадор Собрал с композицией Amar Pelos Dois («Любви хватит на двоих»). Благодаря его победе местом проведения «Евровидения» впервые стала столица Португалии – Лиссабон.  

Сальвадор Собрал из Португалии с песней «Amar Pelos Dois» выиграл «Евровидение-2017»  

Александр Рыбак, Нетта Барзилай и ещё 24 конкурсанта: стали известны финалисты «Евровидения-2018»-4

Фото: eurovision.tv  

Темой 2018 года был выбран океан, а слоганом – «All Aboard!» («Все на борт»). Такой выбор повлиял даже на цвет ковровой дорожки, которая в отличие от традиционного красного цвета стала синей.  

«Евровидение-2018» официально открыто: большой фотофакт с ковровой дорожки  

Александр Рыбак, Нетта Барзилай и ещё 24 конкурсанта: стали известны финалисты «Евровидения-2018»-7

Фото: eurovision.tv  

Организаторы конкурса утверждают, что заснуть на «Евровидении-2018» не получится, потому что они устроят грандиозное шоу. Пользователи социальных сетей с ними согласны.  

«Я и не помню, когда было так много возможных претендентов на победу...»,  

«Лучшее из созданных шоу!»,  

«Я не могу больше ждать!».  

Александр Рыбак, Нетта Барзилай и ещё 24 конкурсанта: стали известны финалисты «Евровидения-2018»-10

Фото: eurovision.tv  

Откроет песенный конкурс представитель Украины MELOVIN. Артист уже пробовал свои силы в национальном отборе на «Евровидение-2017», но тогда сумел занять лишь третье место. В Португалии певец исполняет композицию «Under The Ladder», которую украинец написал сам.  

«Пусть ваши мечты сбываются чаще. Моя – уже сбылась». Кто такой MELOVIN – представитель Украины на «Евровидении-2018»  

Александр Рыбак, Нетта Барзилай и ещё 24 конкурсанта: стали известны финалисты «Евровидения-2018»-13

Фото: eurovision.tv  

На сайте песенного конкурса отмечается, что порядок выступления был подобран так, чтобы каждый участник сумел выступить наилучшим образом. В том числе учитывается, сколько человек на сцене, какой реквизит используется и многое другое.  

Александр Рыбак, Нетта Барзилай и ещё 24 конкурсанта: стали известны финалисты «Евровидения-2018»-16

Фото: eurovision.tv  

Для публики сюрпризом стал невыход в финал «Евровидения» представительницы России. Для страны это первый случай с момента начала участия в песенном конкурсе (подробнее здесь).  

Сейчас букмекеры пророчат победу представительнице Кипра Элени Фурейре. Также фаворитами конкурса являются представитель Норвегии Александр Рыбак и представительница Израиля Нетта Барзилай.  

Главный фаворит «Евровидения-2018». Кто такая Нетта Барзилай из Израиля и почему она «кудахчет» в песне  

Александр Рыбак, Нетта Барзилай и ещё 24 конкурсанта: стали известны финалисты «Евровидения-2018»-19

Фото: eurovisionworld.com  

Стоит отметить, что Рыбак по-прежнему является лидером по количеству присуждённых на «Евровидении» всех очков конкурса в процентном соотношении.  

Во время выступления в 2009 году Александр собрал 15.89% или 387 очков. И хотя в 2017 году португалец Сальвадор Собрал получил 758 очков, что на данный момент является рекордом, в процентном соотношении у него 15.55%. Таким образом, общая доля набранных Рыбаком очков больше на 0,34%.  

Второй шанс. Почему Александр Рыбак вернулся на сцену «Евровидения» и о чем он поёт в конкурсной песне  

Александр Рыбак, Нетта Барзилай и ещё 24 конкурсанта: стали известны финалисты «Евровидения-2018»-22

Фото: eurovision.tv  

Всего в финале выступят представители 26 стран. По десять участников из первого и второго полуфиналов, представитель принимающей стороны (Португалии), а также представители «Большой пятёрки» – стран-основателей и спонсоров «Евровидения».  

Читать также:  

Выиграть «Евровидение» во второй раз. Сможет ли Рыбак повторить успех 2009 года?  

«Евровидение-2018» без Alekseeva. Представитель Беларуси в финал не прошёл  

Рыбак, MELOVIN и викинги. Определены все финалисты «Евровидения-2018»  

# Евровидение 2018 # калейдоскоп # Александр Рыбак # Юлия Самойлова # Сальвадор Собрал # Melovin # Нетта Барзилай # Элени Фурейра

Другие новости рубрики

Все новости
«Это очень крутой опыт»: Юлия Самойлова прокомментировала участие в «Евровидении-2018»
11 мая 2018 06:59

«Это очень крутой опыт»: Юлия Самойлова прокомментировала участие в «Евровидении-2018»

Победитель «Евровидения» раскритиковал песню Нетты Барзилай из Израиля. И вот что она ответила
10 мая 2018 16:11

Победитель «Евровидения» раскритиковал песню Нетты Барзилай из Израиля. И вот что она ответила

Рада знакомству! Юлия Самойлова встретилась с победителем «Евровидения-2017» Сальвадором Собралом
10 мая 2018 15:13

Рада знакомству! Юлия Самойлова встретилась с победителем «Евровидения-2017» Сальвадором Собралом