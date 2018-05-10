Рыбак, MELOVIN и викинги. Определены все финалисты «Евровидения-2018»

10 мая состоялся второй полуфинал музыкального конкурса «Евровидение». В нем приняли участие 18 исполнителей. Однако в финал по результатам голосования зрителей и жюри прошли всего десять стран. Это: Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Нидерланды.

Фото: eurovision.tv

Самыми обсуждаемыми участниками нынешнего полуфинала стали исполнители из Норвегии, России и Украины. Возвращение Александра Рыбака на сцену «Евровидения» стало неожиданностью. Прошло девять лет после его триумфальной победы на конкурсе. В этом году певец представил публике зажигательный хит. По словам артиста, его основная задача – не победить, а поделиться со зрителями своей музыкой.



Фото: eurovision.tv

Почему Александр Рыбак вернулся на сцену «Евровидения» и о чем он поёт в конкурсной песне Представильница России – Юлия Самойлова – исполнила душевную песню. На сцене кроме исполнительницы находились три бэк-вокалиста и два танцора из балета Аллы Духовой. Певица в финал не попала.



Фото: eurovision.tv

Хозяйка горы: как будет выглядеть номер россиянки Юлии Самойловой на «Евровидении-2018» Номер украинского участника MELOVIN, который завершал полуфинал, запомнился настоящим огнем на сцене, высокотехнологичным шоу и сложной декорацией. Техники конкурса шутили, что вся пиротехника ушла на номер украинского участника. Композицию для нынешнего отбора MELOVIN написал сам. Кто такой MELOVIN – представитель Украины на «Евровидении-2018» Также запоминающиеся номера были у Швеции и Дании. Викинги из этой страны произвели фурор в соцсетях.



Фото: eurovision.tv