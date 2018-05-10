Прямой эфир

Рыбак, MELOVIN и викинги. Определены все финалисты «Евровидения-2018»

10 мая 2018 21:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

10 мая состоялся второй полуфинал музыкального конкурса «Евровидение».

В нем приняли участие 18 исполнителей. Однако в финал по результатам голосования зрителей и жюри прошли всего десять стран.

Это:

Сербия,

Молдова,

Венгрия,

Украина,

Швеция,

Австралия,

Норвегия,

Дания,

Словения,

Нидерланды.

Рыбак, MELOVIN и викинги. Определены все финалисты «Евровидения-2018» -1

Фото: eurovision.tv

Самыми обсуждаемыми участниками нынешнего полуфинала стали исполнители из Норвегии, России и Украины.

Возвращение Александра Рыбака на сцену «Евровидения» стало неожиданностью. Прошло девять лет после его триумфальной победы на конкурсе. В этом году певец представил публике зажигательный хит. По словам артиста, его основная задача – не победить, а поделиться со зрителями своей музыкой.

Рыбак, MELOVIN и викинги. Определены все финалисты «Евровидения-2018» -4


Фото: eurovision.tv

Почему Александр Рыбак вернулся на сцену «Евровидения» и о чем он поёт в конкурсной песне

Представильница России – Юлия Самойлова – исполнила душевную песню. На сцене кроме исполнительницы находились три бэк-вокалиста и два танцора из балета Аллы Духовой. Певица в финал не попала.

Рыбак, MELOVIN и викинги. Определены все финалисты «Евровидения-2018» -7


Фото: eurovision.tv

Хозяйка горы: как будет выглядеть номер россиянки Юлии Самойловой на «Евровидении-2018»

Номер украинского участника MELOVIN, который завершал полуфинал, запомнился настоящим огнем на сцене,  высокотехнологичным шоу и сложной декорацией. Техники конкурса шутили, что вся пиротехника ушла на номер украинского участника. Композицию для нынешнего отбора MELOVIN написал сам.

Кто такой MELOVIN – представитель Украины на «Евровидении-2018»

Также запоминающиеся номера были у Швеции и Дании. Викинги из этой страны произвели фурор в соцсетях.

Рыбак, MELOVIN и викинги. Определены все финалисты «Евровидения-2018» -10


Фото: eurovision.tv

8 мая состоялся первый полуфинал конкурса «Евровидение». Представитель Беларуси Alekseev в финал не попал.

Певец Alekseev обратился к поклонникам после полуфинала «Евровидения»

Грандиозный финал пройдет 12 мая. В нем кроме стран, которые прошли из полуфиналов, также примут участие Португалия – на правах страны-хозяйки, Германия, Великобритания, Испания, Италия, Франция.

# Евровидение 2018 # Культура # Александр Рыбак # Юлия Самойлова # Melovin

Другие новости рубрики

Все новости
Высокая мода с национальным колоритом: в Шкловском районе создают одежду из льна и соломки
10 мая 2018 20:01

Высокая мода с национальным колоритом: в Шкловском районе создают одежду из льна и соломки

Чем будут удивлять в Молодечно посетителей на «Ночи музеев-2018»?
10 мая 2018 14:41

Чем будут удивлять в Молодечно посетителей на «Ночи музеев-2018»?

«Людям очень нравится, когда мы показываем белорусский колорит»: ансамбль «Чабарок» выступил в Белгосфилармонии
10 мая 2018 12:49

«Людям очень нравится, когда мы показываем белорусский колорит»: ансамбль «Чабарок» выступил в Белгосфилармонии