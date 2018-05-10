Рыбак, MELOVIN и викинги. Определены все финалисты «Евровидения-2018»
10 мая состоялся второй полуфинал музыкального конкурса «Евровидение».
В нем приняли участие 18 исполнителей. Однако в финал по результатам голосования зрителей и жюри прошли всего десять стран.
Это:
Сербия,
Молдова,
Венгрия,
Украина,
Швеция,
Австралия,
Норвегия,
Дания,
Словения,
Нидерланды.
Самыми обсуждаемыми участниками нынешнего полуфинала стали исполнители из Норвегии, России и Украины.
Возвращение Александра Рыбака на сцену «Евровидения» стало неожиданностью. Прошло девять лет после его триумфальной победы на конкурсе. В этом году певец представил публике зажигательный хит. По словам артиста, его основная задача – не победить, а поделиться со зрителями своей музыкой.
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Представильница России – Юлия Самойлова – исполнила душевную песню. На сцене кроме исполнительницы находились три бэк-вокалиста и два танцора из балета Аллы Духовой. Певица в финал не попала.
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Номер украинского участника MELOVIN, который завершал полуфинал, запомнился настоящим огнем на сцене, высокотехнологичным шоу и сложной декорацией. Техники конкурса шутили, что вся пиротехника ушла на номер украинского участника. Композицию для нынешнего отбора MELOVIN написал сам.
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Также запоминающиеся номера были у Швеции и Дании. Викинги из этой страны произвели фурор в соцсетях.
8 мая состоялся первый полуфинал конкурса «Евровидение». Представитель Беларуси Alekseev в финал не попал.
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Грандиозный финал пройдет 12 мая. В нем кроме стран, которые прошли из полуфиналов, также примут участие Португалия – на правах страны-хозяйки, Германия, Великобритания, Испания, Италия, Франция.