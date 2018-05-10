Победитель «Евровидения» раскритиковал песню Нетты Барзилай из Израиля. И вот что она ответила

Победитель «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал из Португалии раскритиковал песню-фаворита этого года.

В интервью изданию Publico артист отметил, что композиция Нетты Барзилай из Израиля «ужасная».

После победы в минувшем году Собрал рассказывал, что его радует победа музыки, а не «шоу-фейерверка».

Сальвадор Собрал:

В прошлом году люди говорили: «Теперь, когда вы выиграли, все изменится!» Я так не думаю. Возможно, только в будущем.