Победитель «Евровидения» раскритиковал песню Нетты Барзилай из Израиля. И вот что она ответила
Победитель «Евровидения-2017» Сальвадор Собрал из Португалии раскритиковал песню-фаворита этого года.
В интервью изданию Publico артист отметил, что композиция Нетты Барзилай из Израиля «ужасная».
После победы в минувшем году Собрал рассказывал, что его радует победа музыки, а не «шоу-фейерверка».
Сальвадор Собрал:
В прошлом году люди говорили: «Теперь, когда вы выиграли, все изменится!» Я так не думаю. Возможно, только в будущем.
Фото: instagram.com/salvadorsobral.music
Также исполнитель прокомментировал песню «Toy» в исполнении представительницы Израиля на «Евровидении-2018».
По словам Собрала, он послушал композицию и назвал ее «ужасной».
Сальвадор Собрал:
К счастью, в этом году мне не нужно было ничего слушать.
Нетта Барзилай прокомментировала слова Сальвадора на своей странице в Twitter. Девушка отнеслась к словам исполнителя позитивно.
Нетта Барзилай:
Отправляю только любовь Сальвадору и всем артистам любых жанров.
Фото: twitter.com/NettaBarzilai
Букмекеры единогласно называют представительницу Израиля главной фавориткой конкурса в нынешнем году. Она привлекла внимание не только необычным исполнением песни, но и ее значением – девушка поет о независимых женщинах.
Кто такая Нетта Барзилай из Израиля и почему она «кудахчет» в песне (читать далее).