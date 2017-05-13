Сальвадор Собрал из Португалии с песней «Amar Pelos Dois» выиграл «Евровидение-2017»

Новости Евровидения. Первая победа Португалии на международном конкурсе «Евровидение». 27-летний Сальвадор Собрал с композицией Amar Pelos Dois («Любви хватит на двоих») покорил и жюри, и зрителей песенного форума. Он спел на родном португальском языке и попал в самое сердце евровизийного слушателя.

По итогам голосования жюри и зрителей Сальвадор набрал 758 голосов.

В его песне говорится об отношениях, которые закончились только для одного. Во время исполнения Сальвадор неподвижно стоит на маленькой сцене посреди зала. «Живут» только лицо и руки, постоянно двигающиеся в такт музыке. Некоторый минимализм визуальных эффектов и небрежный костюм подчеркивают одиночество и тоску парня, который любит настолько сильно, что как будто бы за двоих.

Больше об исполнителе из Португалии и его песне можно узнать здесь.

Минимум визуальных эффектов. На сцене только Сальвадор Собрал. Неподвижный номер на сцене «Евровидения» связан и с тем, что каждое движение дается музыканту с большим трудом. Сальвадор серьезно болен. Он срочно нуждается в операции на сердце.

На бис 27-летний Сальвадор Собрал спел с сестрой Луизой, она, кстати, является автором победной композиции.

Сальвадор Собрал, победитель «Евровидения-2017»:

Я хочу сказать, что мы живем в мире одноразовой музыки, фестивальной музыки, которая не содержит в себе никакого смысла, и я думаю, что это может быть победой музыки с людьми, которые создают музыку со смыслом. Музыка – это не фейерверк, музыка – это чувство. Так что давайте попробуем изменить это и вернуть настоящую музыку.

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Напомним, в финале евросонга прозвучали композиции 26 стран-участниц. Серебро «Евровидения» – у Болгарии. Бронза досталась Молдове. Представители Беларуси – группа NaviBand заняла 17 место в финале (подробнее здесь).