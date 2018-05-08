Греческая «Бейонсе». Что постит в соцсетях Элени Фурейра, представительница Кипра на «Евровидении-2018»

Новости Кипра. Накануне первого полуфинала букмекеры озвучили имя нового главного претендента на победу.

Им стала представительница Кипра – Элени Фурейра. На конкурсе певица исполнит композицию «Fuego».

Как выглядит топ букмекеров незадолго до начала конкурса (читать далее).

Элени – греческая певица. Ей 31 год. Дебютный альбом, который выпустила исполнительница, стал платиновым в Греции. После этого успеха девушка выпустила еще два альбома – в 2012 и 2014 годах.

Эта не первая попытка Элени попасть на «Евровидение» – свои силы она пробовала в четвертый раз. Предыдущие попытки были в 2010, 2016 и 2017 годах. Однако они не принесли успеха певице – самым высоким результатом было второе место.