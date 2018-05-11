«Это очень крутой опыт»: Юлия Самойлова прокомментировала участие в «Евровидении-2018»

«Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто за меня переживает… Это очень крутой опыт для меня, незабываемый. Я буду долго хранить его в своем сердце», – поделилась впечатлениями Самойлова.

Хозяйка горы: как будет выглядеть номер россиянки Юлии Самойловой на «Евровидении-2018»

Певица исполнила композицию «I Won’t Break». Во время выступления Самойлова находилась на вершине горы. В номере также участвовали три бэк-вокалиста и два танцора из балета Аллы Духовой.