«Это очень крутой опыт»: Юлия Самойлова прокомментировала участие в «Евровидении-2018»

Новости России. После выступления в полуфинале «Евровидения-2018», которое состоялось 10 мая, представительница России Юлия Самойлова завершила участие в песенном конкурсе.
Рыбак, MELOVIN и викинги. Определены все финалисты «Евровидения-2018»
Новости России. После выступления в полуфинале «Евровидения-2018», которое состоялось 10 мая, представительница России Юлия Самойлова завершила участие в песенном конкурсе.
Рыбак, MELOVIN и викинги. Определены все финалисты «Евровидения-2018»
Фото: instagram.com/jsvok
«Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто за меня переживает… Это очень крутой опыт для меня, незабываемый. Я буду долго хранить его в своем сердце», – поделилась впечатлениями Самойлова.
Хозяйка горы: как будет выглядеть номер россиянки Юлии Самойловой на «Евровидении-2018»
Певица исполнила композицию «I Won’t Break». Во время выступления Самойлова находилась на вершине горы. В номере также участвовали три бэк-вокалиста и два танцора из балета Аллы Духовой.
Фото: instagram.com/jsvok
Россия участвует в «Евровидении» с 1994 года. За время своего участия она четырежды не отправляла своих представителей на песенный конкурс, но этот случай стал первым, когда выступавший от России исполнитель не прошёл в финал. Стоит отметить, что несколько раз были случаи, когда полуфиналы конкурса не проводились.
Россия впервые за всю историю участия в «Евровидении» не прошла в финал
Фото: instagram.com/jsvok
Определены все финалисты «Евровидения-2018». Напомним, в грандиозном шоу в субботу выступят лидеры конкурса по мнению букмекеров: представительницы Израиля, Кипра и Эстонии.
Представитель Беларуси Alekseev в финал не прошёл – подробнее здесь.