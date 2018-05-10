Рада знакомству! Юлия Самойлова встретилась с победителем «Евровидения-2017» Сальвадором Собралом
Представительница России на «Евровидении-2018» Юлия Самойлова на конкурсной неделе встретилась с прошлогодним победителем – португальцем Сальвадором Собралом.
Об этом певица сообщила на своей странице в соцсетях.
Встреча состоялась в Лиссабоне.
Юлия Самойлова, певица:
Сегодня встретились с Сальвадором. Он замечательный, настоящий светлый мальчик. Рада знакомству! И очень хочу встретиться снова, чтобы неторопливо пообщаться.
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Фото: instagram.com/jsvok
Участница из России выступит во втором полуфинале – 10 мая. Незадолго до конкурса стало известно, как будет выглядеть номер артистки.
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Фото: instagram.com/jsvok
Напомним, победу на «Евровидении-2017» одержал португальский певец Сальвадор Собрал. Он исполнил песню на родном языке.
Артист пел композицию на небольшом подиуме посреди танцпола. Это была вынужденная мера из-за того, что у Сальвадора диагностированы проблемы с сердцем и ему необходимо было найти донора. В декабре минувшего года операция была успешно проведена.
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