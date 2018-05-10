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Рада знакомству! Юлия Самойлова встретилась с победителем «Евровидения-2017» Сальвадором Собралом

10 мая 2018 15:13
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Представительница России на «Евровидении-2018» Юлия Самойлова на конкурсной неделе встретилась с прошлогодним победителем – португальцем Сальвадором Собралом.

Об этом певица сообщила на своей странице в соцсетях.

Встреча состоялась в Лиссабоне.

Юлия Самойлова, певица:
Сегодня встретились с Сальвадором. Он замечательный, настоящий светлый мальчик. Рада знакомству! И очень хочу встретиться снова, чтобы неторопливо пообщаться. 

«Эмоциональное выступление». Чем удивит зрителей Юлия Самойлова

Рада знакомству! Юлия Самойлова встретилась с победителем «Евровидения-2017» Сальвадором Собралом-1

Фото: instagram.com/jsvok

Участница из России выступит во втором полуфинале – 10 мая. Незадолго до конкурса стало известно, как будет выглядеть номер артистки.

Детали выступления Юлии Самойловой на «Евровидении» (читать далее).

Рада знакомству! Юлия Самойлова встретилась с победителем «Евровидения-2017» Сальвадором Собралом-4

Фото: instagram.com/jsvok

Напомним, победу на «Евровидении-2017» одержал португальский певец Сальвадор Собрал. Он исполнил песню на родном языке.

Артист пел композицию на небольшом подиуме посреди танцпола. Это была вынужденная мера из-за того, что у Сальвадора диагностированы проблемы с сердцем и ему необходимо было найти донора. В декабре минувшего года операция была успешно проведена.

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# Евровидение 2018 # калейдоскоп # Юлия Самойлова # Сальвадор Собрал # Фотофакт

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