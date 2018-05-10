Рада знакомству! Юлия Самойлова встретилась с победителем «Евровидения-2017» Сальвадором Собралом

Представительница России на «Евровидении-2018» Юлия Самойлова на конкурсной неделе встретилась с прошлогодним победителем – португальцем Сальвадором Собралом. Об этом певица сообщила на своей странице в соцсетях. Встреча состоялась в Лиссабоне. Юлия Самойлова, певица:

Сегодня встретились с Сальвадором. Он замечательный, настоящий светлый мальчик. Рада знакомству! И очень хочу встретиться снова, чтобы неторопливо пообщаться. «Эмоциональное выступление». Чем удивит зрителей Юлия Самойлова

Фото: instagram.com/jsvok

Участница из России выступит во втором полуфинале – 10 мая. Незадолго до конкурса стало известно, как будет выглядеть номер артистки. Детали выступления Юлии Самойловой на «Евровидении» (читать далее).

Фото: instagram.com/jsvok