Мила Кунис посетила родной город Черновцы вместе с Эштоном Катчером

6 августа в украинских Черновцах можно было встретить голливудскую пару – Милу Кунис и Эштона Катчера. Супруги почти сутки провели в городе, который является родиной актрисы.

В Черновцы Мили и Эштон прилетели на частном самолете из Будапешта, где сейчас учувствуют в съемках нового фильма. Актеров встретил режиссер Сергей Скробун, который рассказывает, что «Миле и Эштону очень понравился город. Я заметил у них только один намек на плохие украинские дороги».