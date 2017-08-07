Мила Кунис посетила родной город Черновцы вместе с Эштоном Катчером

6 августа в украинских Черновцах можно было встретить голливудскую пару – Милу Кунис и Эштона Катчера. Супруги почти сутки провели в городе, который является родиной актрисы.
В Черновцы Мили и Эштон прилетели на частном самолете из Будапешта, где сейчас учувствуют в съемках нового фильма. Актеров встретил режиссер Сергей Скробун, который рассказывает, что «Миле и Эштону очень понравился город. Я заметил у них только один намек на плохие украинские дороги».
Напомним, что Черновцы являются родным городом Милы Кунис, которая в 1991 году вместе с семьей эмигрировала в Лос-Анджелес. Это был первый визит актрисы на родину за 26 лет. Мила показала супругу дом, в котором жила до переезда, и просила всех окружающих говорить с ней только на русском. «Я дома, и я хочу разговаривать на родном языке», — заявила актриса.
Мила осталась довольна визитом в Черновцы и рассказала, что была бы не против сняться в украинском фильме.