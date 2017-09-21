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В дом певицы Русланы в Киеве ударила молния: обгорели конструкции здания и пропало электричество

21 сентября 2017 13:22
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Новости Украины. 20 сентября в дом победительницы конкурса «Евровидение-2004» – певицы Русланы в Киеве ударила молния.

Информацию об инциденте певица опубликовала на своей странице в Facebook. К посту были прикреплены фотографии.

Руслана, певица:
Во время грозы в Киеве около 16:00 в мой дом попала молния. Обгорели конструкции дома, перегорели шины заземления в электрических щитах, вышло из строя электричество. До сих пор в воздухе ощущается запах. В Карпатах считают, что во всем, куда попала молния, есть что-то особенное...

В дом певицы Русланы в Киеве ударила молния: обгорели конструкции здания и пропало электричество-1

Фото: facebook.com/ruslana.official

20 сентября в Киеве бушевала непогода. Была сильная гроза с частыми раскатами молнии и громом. Из-за ливня были затоплены некоторые улицы города.

Несколько дней назад один из сильнейших за последние десять лет ураган «Ирма» разрушил дома миллиардера Ричарда Брэнсона – здесь подробнее.

# Фотофакт # калейдоскоп # Погода # Руслана

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