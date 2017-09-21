В дом певицы Русланы в Киеве ударила молния: обгорели конструкции здания и пропало электричество

Новости Украины. 20 сентября в дом победительницы конкурса «Евровидение-2004» – певицы Русланы в Киеве ударила молния.

Информацию об инциденте певица опубликовала на своей странице в Facebook. К посту были прикреплены фотографии.

Руслана, певица:

Во время грозы в Киеве около 16:00 в мой дом попала молния. Обгорели конструкции дома, перегорели шины заземления в электрических щитах, вышло из строя электричество. До сих пор в воздухе ощущается запах. В Карпатах считают, что во всем, куда попала молния, есть что-то особенное...