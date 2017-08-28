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В сети обсуждают сходство Джона Сноу и создателя «Игры престолов»

28 августа 2017 10:58
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В Twitter обрела популярность запись пользователя Райана Бродерика, который заметил, что исполнитель роли Джона Сноу в «Игре престолов» Кит Харингтон очень похож на молодого Джорджа Мартина. Пост Бродерика собрал более 50 тысяч ретвитов и свыше сотни тысяч лайков.

В сети обсуждают сходство Джона Сноу и создателя «Игры престолов»-1

Пользователи интернета удивлены, что не замечали этого сходства раньше. Популярность набирают шутки, что тайна Джона Сноу раскрыта окончательно – известный персонаж «На Таргариен, а Мартин», иронизируют пользователи сети.

В сети обсуждают сходство Джона Сноу и создателя «Игры престолов»-4

«Бастард Джорджа Мартина». Фото: imdb.com

27 августа вышла последняя серия седьмого сезона «Игры престолов». Этот год выдался для культового сериала самым скандальным – хакеры взломали сервер канала НВО и выложили серии в общий доступ задолго до эфира. На популярности шоу это, правда, никак не отразилось, но канал пообещал, что съемки последнего восьмого сезона пройдут в строгой секретности, а система защиты будет усилена в разы.

Джордж Мартин хочет сделать российский замок частью мира «Игры престолов» (подробности здесь).

# Кино # калейдоскоп # Джордж Мартин # Кит Харингтон # Звезды # Фотофакт

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