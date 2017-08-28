В сети обсуждают сходство Джона Сноу и создателя «Игры престолов»

В Twitter обрела популярность запись пользователя Райана Бродерика, который заметил, что исполнитель роли Джона Сноу в «Игре престолов» Кит Харингтон очень похож на молодого Джорджа Мартина. Пост Бродерика собрал более 50 тысяч ретвитов и свыше сотни тысяч лайков.

Пользователи интернета удивлены, что не замечали этого сходства раньше. Популярность набирают шутки, что тайна Джона Сноу раскрыта окончательно – известный персонаж «На Таргариен, а Мартин», иронизируют пользователи сети.

«Бастард Джорджа Мартина». Фото: imdb.com