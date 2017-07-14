10 голливудских актеров, сыгравших русских

Зритель зачастую ревностно относился к тем западным фильмам, в которых показывают русских. Очень уж больно бывает смотреть, как голливудская звезда со страшным акцентом пытается произнести несколько фраз на русском языке. В последние годы Голливуд начал жалеть психику зрителя и стал приглашать на эти роли российских актеров, но подобное можно сделать далеко не всегда. Мы вспомнили десять голливудских звезд, чье изображение «настоящих русских» получилось самым ярким и запоминающимся. Арнольд Шварценеггер – «Красная жара» (1988)

Фото: imdb.com

Начнем с, пожалуй, самого известного русского нерусского – бравого Ивана Данко из популярного боевика конца 80-х. Знаменитую сцену с Арнольдом Шварценеггером на Красной площади помнят все, а уж диалоги и отдельные фразы из фильма давно ушли в народ (просто прочтите с акцентом Арни фразу «Какие ваши доказательства?»). Стоит отметить, что, несмотря на всю комичность Шварценеггера, русские в картине показаны положительными персонажами. Петер Стормаре – «Армагеддон» (1998)

Фото: imdb.com

Еще один образ русского, который просто невозможно забыть. Все мы знаем пафосный, глупый и алогичный фильм Майкла Бея о группе бурильщиков, которая полетела в космос взорвать астероид, и помним Льва Андропова. Матерящийся астронавт в телогрейке и ушанке в одиночку обитает на станции «Мир», пьет водку и ремонтирует все неполадки гаечным ключом! Это все настолько нелепо, что вызывает не ненависть, а смех. Тем более, именно Андропов в фильме фактически спасает Землю. Петер Стормаре так обжился в роли русского, что спустя двадцать лет получил повышение – в сериале «Американские боги» он играет славянского Чернобога. Джуд Лоу – «Враг у ворот» (2001)

Фото: imdb.com

В нашу подборку мы не включали западные экранизации русской литературы (уж слишком их много, да и различные трактовки вполне допустимы), но обойти стороной тему Великой Отечественной войны у нас не получилось. Хотя лучше бы ее обошли в Голливуде – «Враг у ворот» вызывает у нашего зрителя зубную боль в сердце. Натянутый сюжет, перевернутые факты и лощенный Джуд Лоу в роли снайпера Василия Зайцева. Смотреть на все это невыносимо. Николь Кидман – «Именинница» (2001)

Фото: imdb.com

В западном кино русских традиционно изображают как аферистов и бандитов, а эталоном подобного кино может служить «Именинница». Главный герой фильма знакомится в интернете с русской девушкой Надей, приглашает ее к себе и оказывается лицом к лицу с целой бандой воров. Николь Кидман старательно готовилась к роли и учила язык, но персонажи на протяжении всего фильма говорят только на английском. Позже актриса призналась, что забыла почти все русские слова, но выругаться на великом и могучем все еще может. Лиам Нисон – «К-19» (2001)

Фото: imdb.com

Фильм Кэтрин Бигелоу о реальной трагедии на атомной подводной лодке в России тоже не любят, а зря. Постановщица общалась с реальным экипажем субмарины, старательно воссоздала интерьер и утвердила сценарий у российской стороны. Капитана лодки играет Харрисон Форд, но русский из него получился очень так себе (несмотря на белорусские корни актера), зато Лиам Нисон в роли его «правой руки» чудо как хорош. Актер выглядит совершенно «по-нашему», а его персонаж вызывает огромную симпатию. Вигго Мортенсен – «Порок на экспорт» (2007)

Фото: imdb.com

Продолжая тему хороших русских персонажей, нельзя не вспомнить Николая Лужина из криминальной драмы Дэвида Кроненберга «Порок на экспорт». Фильм о русской мафии в Лондоне получился мрачным, но объемным и увлекательным. Мортенсен очень основательно готовился к роли – несколько месяцев прожил в России, общался с заключенными российских тюрем, учил сценарий на чужом для себя языке. Результатом стало достойное русское произношение в кадре и номинация на «Оскар» вне его. Кейт Бланшетт – «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008)

Фото: imdb.com

Четвертая часть приключений самого известного археолога была встречена неоднозначно, и спустя девять лет из нее можно вспомнить только две вещи – мастер-класс от старика Джонса о том, как пережить ядерный взрыв в холодильнике и бравую советскую командиршу Ирину Спалько. Образ сотрудницы КГБ выглядит откровенно комично и гиперболизировано, но гениальная Кейт Бланшетт сделала все возможное, чтобы наделить героиню человечностью и обаянием. Дэниел Крейг – «Вызов» (2008)

Фото: imdb.com

Формально, в военной драме Эдварда Цвика Крейг сыграл не русского, а поляка. Но действие фильма происходит на территории современной Беларуси, а герои половину времени общаются и поют (совершенно невыносимо для ушей) на русском. Картина рассказывает о трех братьях, которые в партизанском отряде сражались с немцами, и поднимает интересные идеологические вопросы. Вот только Крейг и его попытки говорить на русском отвратительны, зато постарался играющий его брата Лив Шрайбер. Актеру так понравилось учить русский для роли, что он продолжил уроки и после съемок, а сейчас во время интервью охотно демонстрирует свои познания. Микки Рурк – «Железный человек 2» (2010)

Фото: imdb.com

80% русских персонажей в комиксах – злодеи, но для такого жанра это неплохо. У фильмов Marvel всегда было так себе с отрицательными персонажами, поэтому Иван Ванко из второго «Железного человека» интересен хотя бы тем, что его имя и внешний вид до сих пор помнят (а можете без подсказки вспомнить злодея первого фильма о Тони Старке? а противника Тора во второй части? а хотя бы одного врага Капитана Америки?). У Рурка получилось создать на экране образ опасного, мстительного, но при этом очень человечного персонажа. А его татуировки – попугай и, конечно, электрические хлысты – невозможно забыть. Скарлетт Йоханссон – серия фильмов Marvel (2010-…)

Фото: imdb.com